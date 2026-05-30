Українка втекла з Польщі в Португалію і розказала, де краще жити (відео)

Переїзд до нової країни завжди стає приводом для порівняння та переоцінки попереднього досвіду еміграції. Кожен куточок Європи має свої унікальні особливості, які безпосередньо впливають на щоденний комфорт, емоційний стан та якість життя.

Своїми спостереженнями поділилася українка Дарина (в мережі під ніком darina.shh), яка два місяці тому переїхала до Португалії з Польщі. Дівчина виділила 6 головних переваг, які помітила на новому місці.

Повітря та природа

За словами Дарини, під час проживання в Польщі їй дуже бракувало зелені та свіжого повітря. У Португалії ж цієї проблеми немає — навколишня природа дозволяє по-справжньому насолоджуватися кожним днем і отримувати максимальне задоволення від середовища.

Вартість життя

Питання фінансів завжди є актуальним для експатів. Українка зазначає, що житло в Португалії коштує дорого, як і скрізь на європейському просторі.

Відео дня

"Але на все інше ми витрачаємо не більше, ніж у Варшаві. При цьому отримуємо набагато більше позитивних емоцій та задоволення", — ділиться Дарина.

Доброзичливі та відкриті люди

Місцеве населення вразило дівчину своєю щирістю та ввічливістю. Португальці завжди готові прийти на допомогу та обожнюють легкі розмови (small talks). Ба більше, у перші місяці після переїзду місцеві жителі часто вітали нову сусідку з новосіллям.

Висока якість продуктів

Гастрономічна складова Португалії виявилася значно ближчою українцям. Дарина відзначає надзвичайно смачну свіжу рибу, а також якісні овочі та фрукти. Харчування тут приносить значно більше задоволення, ніж під час життя в Польщі.

Особливий формат дозвілля

Зміна локації кардинально вплинула на те, як пара проводить вільний час. Якщо у Варшаві відпочинок переважно обмежувався походами в кафе, ресторани, торговельні центри або ж подорожами, то в Португалії все інакше. Тепер їм достатньо всього 5 хвилин, щоб спуститися до океану. Такий формат проведення часу Дарина порівнює з Одесою.

Внутрішній спокій та енергія

Головне, що подарувала Португалія після переїзду — це відсутність зайвого стресу та додаткової напруги. Дні минають спокійно й розмірено, завдяки чому в пари з'явилося набагато більше життєвої енергії та сил.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка перебралась до Німеччини, тікаючи від війни. Там вона з чоловіком заселилась в таборі для біженців, а також почала оформлювати всі необхідні документи. Втім, її очікування сильно контрастують з реальністю.

Жінка похизувалась вигідною покупкою нерухомості у Португалії. Будинок, зведений 75 років тому, був у занедбаному стані — довелося знову підключати воду та електрику, але тепер він повністю готовий.

Крім того, дівчина Анна зізналася своїм підписникам, що більше не відчуває бажання повертатися до Києва після тривалого життя в Іспанії.