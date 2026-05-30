Картину с котами, которую нашли в помойке, продали за $21 тысячу (фото)

Несколько лет назад супруги из Пембрукшира, Великобритания, выходили на обычную вечернюю прогулку с собакой, когда заметили возле мусорника две картины. Пара решила забрать их в качестве подарка невестке, которая любит котов.

Невестка держала работы у себя около года, а потом вернула их обратно. Некоторое время картины просто висели на стене в доме, пока хозяева не решили узнать о них больше информации, пишет издание The Sun.

"Однажды мы начали искать данные о Луи Уэйне и были просто ошеломлены, насколько он известен — о нем даже сняли фильм", — рассказали супруги, которые попросили не разглашать своих имен.

Работы настоящие

Специалисты аукционного дома Rogers Jones в Кардиффе подтвердили: обе работы подлинные. Автор — Луи Уэйн, один из самых узнаваемых британских художников эпохи Виктории и Эдварда VII, известный своими капризными изображениями котов с человеческими чертами.

"Психоделические коты" Луиса Уэйна Фото: SWNS

Первая картина оказалась двусторонней — редкостью даже среди работ Уэйна. Ее начальную стоимость оценили в 6 000 фунтов, но на торгах она ушла за 9,4 тысяч фунтов. Вторая картина Blue Cat Among the Flowers при стартовом прогнозе в 5 тысяч фунтов продалась за 6,6 тысяч. В целом пара получила 16 тысяч фунтов.

Популярность Луи Вейна

Луи Уэйн при своей жизни почти не имел финансового успеха, но теперь считается художником, который существенно изменил отношение британцев к котам как домашним животным. В 2021 году на экраны вышел биографический фильм "Удивительная жизнь Луи Уэйна" с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в главных ролях.

