Картину з котами, яку знайшли у смітнику, продали за $21 тисячу (фото)

Кілька років тому подружжя з Пембрукшир, Велика Британія, виходило на звичайну вечірню прогулянку з собакою, коли помітило біля смітника дві картини. Пара вирішила забрати їх як подарунок невістці, яка любить котів.

Невістка тримала роботи у себе близько року, а потім повернула їх назад. Деякий час картини просто висіли на стіні в будинку, поки господарі не вирішили дізнатись про них більше інформації, пише видання The Sun.

"Одного дня ми почали шукати дані про Луї Вейна і були просто приголомшені, наскільки він відомий – про нього навіть зняли фільм", – розповіло подружжя, яке попросило не розголошувати своїх імен.

Роботи справжні

Фахівці аукціонного дому Rogers Jones у Кардіффі підтвердили: обидві роботи справжні. Автор – Луї Вейн, один із найвпізнаваніших британських художників епохи Вікторії та Едварда VII, відомий своїми примхливими зображеннями котів із людськими рисами.

"Психоделічні коти" Луїса Вейна Фото: SWNS

Перша картина виявилась двосторонньою – рідкістю навіть серед робіт Вейна. Її початкову вартість оцінили в 6 000 фунтів, але на торгах вона пішла за 9,4 тисяч фунтів. Друга картина Blue Cat Among the Flowers при стартовому прогнозі в 5 тися фунтів продалась за 6,6 тисяч. Загалом пара отримала 16 тисяч фунтів.

Популярність Луї Вейна

Луї Вейн за свого життя майже не мав фінансового успіху, але тепер вважається художником, який суттєво змінив ставлення британців до котів як домашніх тварин. У 2021 році на екрани вийшов біографічний фільм "Дивовижне життя Луї Вейна" з Бенедиктом Камбербетчем і Клер Фой у головних ролях.

