В США осудили фигуранта по делу о смерти Мэттью Перри: за решетку попал его бывший помощник

В США суд отправил за решетку бывшего помощника Мэттью Перри Кеннета Ивамасу, который в день смерти актера "неоднократно" вводил ему кетамин.

Ивамасу приговорили к трем годам лишения свободы (41 месяц тюремного заключения). Об этом сообщило издание Daily Mail.

60-летний Ивамаса был первым из 5 человек, причастных к смерти звезды, который пошел на сотрудничество со следствием еще в августе 2024 года. Прокурорам удалось установить, что помощник актера в дни, предшествовавшие его смерти, ввел Перри более 25 доз наркотика, включая по меньшей мере 3 инъекции, которые были сделаны в день его смерти.

Кроме определенного срока, Ивамаса обязан оплатить отдельные штрафы в размере 10 тысяч и 100 долларов, а также находиться под наблюдением в течение двух лет. Начнет отбывать наказание помощник актера с 12:00 часов 17 июля.

Помощник Мэттью Перри, которого осудили по делу о его смерти

Суд над помощником актера состоялся в среду, 27 мая, в Лос-Анджелесе. Во время заседания Ивамаса выступил перед родными Перри, заявив, что ему "ужасно, ужасно жаль" за свою причастность к смерти звезды.

"Мне очень жаль вас всех. Мне просто очень жаль, что я совершил противоправные действия, о которых я буду жалеть до конца жизни. Я заберу это с собой в могилу", — сказал обвиняемый.

Издание пишет, что вынесение приговора Ивамаси знаменует конец более чем двухлетней судебной волокиты. В течение этого времени после смерти актера еще четыре человека, все из которых были из ближайшего окружения Мэттью Перри, были осуждены за причастность к передозировке, которая повлекла смерть звезды.

