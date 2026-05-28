У США засудили фігуранта у справі про смерть Меттью Перрі: за ґрати потрапив його колишній помічник

У США суд відправив за ґрати колишнього помічника Меттью Перрі Кеннета Івамасу, який у день смерті актора "неодноразово" вводив йому кетамін.

Івамасу засудили до трьох років позбавлення волі (41 місяць тюремного ув'язнення). Про це повідомило видання Daily Mail.

60-річний Івамаса був першим із 5 осіб, причетних до смерті зірки, який пішов на співпрацю зі слідством ще у серпні 2024 року. Прокурорам вдалося встановити, що помічник актора в дні, що передували його смерті, ввів Перрі понад 25 доз наркотику, включаючи щонайменше 3 ін'єкції, які були зроблені у день його смерті.

Окрім визначеного строку, Івамаса зобов'язаний сплатити окремі штрафи у розмірі 10 тисяч та 100 доларів, а також перебувати під наглядом протягом двох років. Розпочне відбувати покарання помічник актора з 12:00 години 17 липня.

Помічник Меттью Перрі, якого засудили у справі про його смерть

Суд над помічником актора відбувся у середу, 27 травня, в Лос-Анджелесі. Під час засідання Івамаса виступив перед рідними Перрі, заявивши, що йому "жахливо, жахливо шкода" за свою причетність до смерті зірки.

"Мені дуже шкода вас усіх. Мені просто дуже шкода, що я вчинив протиправні дії, про які я буду шкодувати до кінця життя. Я заберу це з собою в могилу", — сказав обвинувачений.

Видання пише, що винесення вироку Івамасі знаменує кінець більш ніж дворічної судової тяганини. Упродовж цього часу після смерті актора ще четверо людей, всі з яких були з найближчого оточення Меттью Перрі, були засуджені через причетність до передозування, яке спричинило смерть зірки.

