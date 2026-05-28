"Я думал, почему у меня такое состояние": в украинского юмориста диагностировали психическое заболевание

У известного украинского юмориста и лидера "Подпольного стендапа" Свята Загайкевича диагностировали биполярное расстройство.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай.

Свят Загайкевич о биполярном расстройстве

Он признался, что узнал о своем диагнозе только год назад. До того юморист часто страдал от перепадов настроения и не понимал, почему у него такое состояние. Но его возлюбленная юмориста убедила его обратиться к психиатру. А после обследования Загайкевич узнал, что у него биполярное расстройство.

"Довольно поздно, на самом деле. Мне сейчас 36 лет, и скоро будет год, как я знаю, что у меня биполярка. На самом деле, это меня девушка подтолкнула к тому, чтобы пойти к психиатру. До этого я постоянно искал какие-то другие поводы, почему у меня такие перепады настроения, почему у меня такое состояние. Иногда я думал, что я просто алкоголик. Когда я пошел к психиатру, все стало на свои места", — рассказал юморист.

Загайкевич признался, что он находится в первой фазе биполярного расстройства. Комик прекрасно себя чувствует, продуктивный и бодрый.

Свят Загайкевич Фото: Из открытых источников

"Сейчас у меня фаза мании. Я чувствую себя прекрасно, я просто бодрый, продуктивный. У меня такая мания, которая не зашкаливает, что я там покупаю мотоцикл, начинаю брать кредиты. Я просто становлюсь очень продуктивный, постоянно на телефоне, что-то делаю, коммуникабельный максимально", — делится юморист.

До этого Свят Загайкевич находился в депрессивной фазе, которая длилась месяц. Комик делится, что в этот период ему сложно проснуться и встать с постели, ему хочется, чтобы день скорее закончился, энергия и желание исчезают. Зато юморист акцентирует все свое внимание только на негативе.

"Неделю назад у меня была депрессивная фаза. Они длилась где-то месяц. Вообще, ты другой человек. В депрессивном состоянии очень трудно проснуться утром, ты просто лежишь, не хочешь просыпаться и думаешь, чтобы этот день поскорее закончился. На физиологическом уровне очень трудно проснуться. Очень много тревожности начинается, любое сообщение тебя тригерит. Мир просто деформируется, ты видишь только все плохое", — признается комик.

Что такое биполярное расстройство?

Как пишет Центр общественного здоровья Украины, биполярное расстройство (биполярное аффективное расстройство, или БАР) — это хроническое психическое заболевание, сопровождающееся резкими, экстремальными перепадами настроения, уровня энергии, активности и способности концентрироваться.

Люди с этим диагнозом переживают два основных состояния (фазы), которые могут длиться от нескольких недель до месяцев.

Мания (или гипомания) — состояние эйфории, чрезвычайной бодрости, уменьшенной потребности во сне, повышенной импульсивности и рискованного поведения.

Депрессия — периоды глубокой грусти, истощения, потери интереса к жизни, беспомощности и апатии.

Между этими эпизодами обычно наблюдаются периоды нормального настроения (ремиссии). Хотя расстройство является хроническим, правильное лечение (медикаментозная терапия стабилизаторами настроения и психотерапия) позволяет пациентам контролировать симптомы и вести полноценную, качественную жизнь.

