"Я думав, чого в мене такий стан": в українського гумориста діагностували психічне захворювання

У відомого українського гумориста та лідера "Підпільного стендапу" Свята Загайкевича діагностували біполярний розлад.

Про це він розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі Раміни Есхакзай.

Свят Загайкевич про біполярний розлад

Він зізнався, що дізнався про свій діагноз тільки рік тому. До того гуморист часто страждав від перепадів настрою та не розумів, чому у нього такий стан. Але його кохана гумориста переконала його звернутися до психіатра. А після обстеження Загайкевич дізнався, що у нього біполярний розлад.

"Досить пізно, насправді. Мені зараз 36 років, і скоро буде рік, як я знаю, що в мене біполярка. Насправді, це мене дівчина підштовхнула до того, щоб піти до психіатра. До цього я постійно шукав якісь інші приводи, чого в мене такі перепади настрою, чого в мене такий стан. Іноді я думав, що я просто алкоголік. Коли я пішов до психіатра, все стало на свої місця", — розповів гуморист.

Загайкевич зізнався, що він перебуває у першій фазі біполярного розладу. Комік чудово почувається, продуктивний та бадьорий.

Свят Загайкевич Фото: З відкритих джерел

"Зараз у мене фаза манії. Я почуваюся прекрасно, я просто бадьорий, продуктивний. У мене така манія, котра не зашкалює, що я там купую мотоцикл, починаю брати кредити. Я просто стаю дуже продуктивний, постійно на телефоні, щось роблю, комунікабельний максимально", — ділиться гуморист.

До цього Свят Загайкевич перебував у депресивній фазі, яка тривала місяць. Комік ділиться, що в цей період йому складно прокинутися та підвестися з ліжка, йому хочеться, аби день скоріше закінчився, енергія та бажання зникають. Натомість гуморист акцентує всю свою увагу лише на негативі.

"Тиждень тому в мене була депресивна фаза. Вони тривала десь місяць. Взагалі, ти інша людина. У депресивному стані дуже важко прокинутися зранку, ти просто лежиш, не хочеш прокидатися і думаєш, щоб цей день скоріше закінчився. На фізіологічному рівні дуже важко прокинутися. Дуже багато тривожності починається, будь-яке повідомлення тебе тригерить. Світ просто деформується, ти бачиш тільки все погане", — зізнається комік.

Що таке біполярний розлад?

Як пише Центр громадського здоров’я України, біполярний розлад (біполярний афективний розлад, або БАР) — це хронічне психічне захворювання, що супроводжується різкими, екстремальними перепадами настрою, рівня енергії, активності та здатності концентруватися.

Люди з цим діагнозом переживають два основні стани (фази), що можуть тривати від кількох тижнів до місяців.

Манія (або гіпоманія) — стан ейфорії, надзвичайної бадьорості, зменшеної потреби у сні, підвищеної імпульсивності та ризикованої поведінки.

Депресія — періоди глибокого смутку, виснаження, втрати інтересу до життя, безпорадності та апатії.

Між цими епізодами зазвичай спостерігаються періоди нормального настрою (ремісії). Хоча розлад є хронічним, правильне лікування (медикаментозна терапія стабілізаторами настрою та психотерапія) дозволяє пацієнтам контролювати симптоми та вести повноцінне, якісне життя.

