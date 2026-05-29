Анастасия Приходько оскандалилась заявлением о гимне Украины: "Нам конец"

Украинская певица Анастасия Приходько снова попала в скандал, разозлив украинцев высказываниями о государственном символе.

На этот раз звезда сцены возмутила сеть заявлением о гимне Украины. В своем Threads Приходько написала, что не может привыкнуть к громкому звучанию гимна в 9 утра, а сквозь сон это звучит для нее "будто нам конец".

"Скажите пожалуйста, я никак не могу привыкнуть к тому, что в 9 утра включают громко Государственный Гимн Украины, сквозь сон это будто звучит как "нам конец"! Я честно говорю, каждый раз я просыпаюсь со страхом... Вроде, что случилось", — отметила в посте артистка.

Анастасия Приходько сделала заявление о гимне Украины Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях украинцы в очередной раз раскритиковали Анастасию, некоторые даже вспомнили ее выступление на Евровидении от России:

"Украинский гимн боятся только враги или предатели. Ни один украинец гимна своего государства никогда не испугается".

"Вчера украинская спортсменка стояла на пьедестале рядом с представительницей россии в наушниках и с закрытыми глазами, чтобы не слышать гимн московии, которая ежедневно убивает украинцев. Сегодня вижу, как украинская певица говорит, что ее пугает Гимн Украины. Что случилось, если символ собственного государства вызывает не гордость, не уважение и не благодарность, а страх?" — написала блогерша Елена Мандзюк.

"Так вам морально и конец, если причинно-следственная связь да и в целом мыслительный процесс не запустится", — обратилась к Приходько певица Даниэла Заюшкина.

"Радуйтесь и благодарите ВСУ, что вообще проснулись. А гимн как-то переживете".

"Я когда смотрела ваше выступление от России на Евровидении, то мне тоже страшно было".

Отметим, что Приходько представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2009, который проходил в Москве. Она исполнила композицию "Мамо". Припев звучал на украинском языке, а остальное — на русском.

С этим номером артистка заняла 11-е место в финале конкурса.

