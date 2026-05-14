Приходько подколола покойную Ирину Фарион, вспомнив ее "горнятко з цитриною" (фото, видео)

Украинская певица Анастасия Приходько снова дразнит публику резонансными заявлениями и комментариями. На этот раз артистка, которая в свое время представляла Россию на Евровидении в Москве, процитировала убитую Ирину Фарион.

После серии одиозных высказываний Анастасия Приходько не собирается замолкать. В соцсети Threads (@prykhodko_official) она выложила пост, вспомнив фразу покойной языковеда Ирины Фарион.

"Мені горнятко чаю з цитриною! Как дела, друзья? Скоро подброшу вам дровишек для обсуждения! Вы даже не догадываетесь, кто из вас выиграл в лотерею успеха", — пишет Анастасия Приходько.

Важно

Приходько после отмены концертов отреагировала на языковой скандал: "Это ваша проблема"

Эту фразу о чашке и лимоне Ирина Фарион вспомнила во время одного из своих интервью, пожаловавшись, что в одном из киевских заведений официантка не поняла ее заказ. Фарион использовала это выражение, подчеркивая важность употребления исконно украинских слов: таких как "горнятко" вместо "чашка" и "цитрина" вместо "лимон".

Відео дня

"Что? Это ты мне? Объяснить, что такое "чашка". Это такое круглое с ручкой. Знаешь, что это такое? Вижу все — она в разные цвета радуги... А цитрина. Знаешь, что такое цитрина? Кругле, желтое и кислое. Прошу принести! Приходит, приносит чашку с чаем и на тарелочке... на французском языке блюдечко с нашим суффиксом -еч... целую цитрину, но порезанную на кусочки или, как говорят у нас, на дольки. Я так посмотрела. Я подумала, это что, стеб надо мной или что? Я говорю: "Спасибо, мне сейчас очень нужен витамин С". И начинаю ту целую цитрину жрать", — говорила тогда Ирина Фарион.

Кстати, в последнее время Приходько регулярно выступает против притеснений русскоязычных украинцев, отстаивая свое право общаться и петь песни на русском.

В комментариях под крайним постом ей отсыпали критики: "Украинская Бритни Спирс и это не комплимент (со всем уважением к Бритни)", "Не зря вы рашку на Евровидении представляли", "Это нам за то, что не молились", "Уходько, пожалуйста. Спасибо".

Комментарии пользователей сети Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько, запланированный на 5 мая, на фоне скандала.

Украинцы резко отреагировали на новое высказывание певицы о "киевском русском языке".

Кроме того, украинская артистка, которая в свое время выступала на Евровидении от России, не сдержала эмоций, когда во время интервью ее спросили о языковом вопросе в Украине.