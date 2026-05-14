Приходько підколола покійну Ірину Фаріон, згадавши її "горнятко з цитриною" (фото, відео)

Українська співачка Анастасія Приходько знову дражнить публіку резонансними заявами та коментарями. Цього разу артистка, яка свого часу представляла Росію на Євробаченні у Москві, процитувала вбиту Ірину Фаріон.

Після серії одіозних висловлювань Анастасія Приходько не збирається замовкати. У соцмережі Threads (@prykhodko_official) вона виклала допис, згадавши фразу покійної мовознавиці Ірини Фаріон.

"Мені горнятко чаю з цитриною! Як справи, друзі? Незабаром підкину вам дровець для обговорення! Ви навіть не здогадуєтесь, хто з вас виграв у лотерею успіху", – пише Анастасія Приходько.

Важливо

Приходько після скасування концертів відреагувала на мовний скандал: "Це ваша проблема"

Цю фразу про горнятко і цитрину Ірина Фаріон згадала під час одного зі своїх інтерв'ю, поскаржившись, що в одному із київських закладів офіціантка не зрозуміла її замовлення.

Фаріон використовувала той вираз, наголошуючи на важливості вживання питомо українських слів: таких як "горнятко" замість "чашка" та "цитрина" замість "лимон".

Відео дня

"Што? Це ти мені? Пояснити, що таке "горнятко". Це таке кругле з ручкою. Знаєш, що це таке? Бачу все – вона в різні кольори веселки… А цитрина. Знаєш, що таке цитрина? Кругле, жовте і квасне. Прошу принести! Приходить, приносить горнятко з чаєм і на тарілочці… французькою мовою блюдечко з нашим суфіксом –еч… цілу цитрину, але порізану на шматочки чи, як кажуть у нас, на плястерки. Я так подивилася. Думаю, це стьоб з мене чи що? Я кажу: "Дякую, мені зараз дуже потрібен вітамін С". І починаю ту цілу цитрину жерти", – казала тоді Ірина Фаріон.

До речі, останнім часом Приходько регулярно виступає проти утисків російськомовних українців, відстоюючи своє право спілкуватися і співати пісні російською.

У коментарях під крайнім дописом їй відсипали критики: "Українська Брітні Спірс і це не комплімент (з усією повагою до Брітні)", "Не даремно ви рашку на Євробаченні представляли", "Це нам за те, що не молились", "Уходько, будь ласка. Дякую".

Коментарі користувачів мережі Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько, запланований на 5 травня, на фоні скандалу.

Українці різко відреагували на нове висловлювання співачки про "киевский русский язык".

Крім того, українська артистка, яка свого часу виступала на Євробаченні від Росії, не стримала емоцій, коли під час інтерв’ю її запитали про мовне питання в Україні.