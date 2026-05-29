Анастасія Приходько оскандалилася заявою про гімн України: "Нам кінець"

Українська співачка Анастасія Приходько знову втрапила у скандал, розізливши українців висловлюваннями про державний символ.

Цього разу зірка сцени обурила мережу заявою про гімн України. У своєму Threads Приходько написала, що не може звикнути до гучного звучання гімну о 9-й ранку, а крізь сон це звучить для неї "ніби нам кінець".

"Скажіть будь ласка, я ніяк не можу звикнути до того, що о 9 ранку вмикають гучно Державний Гімн України, скріз сон це ніби лунає як "нам кінець"! Я чесно кажу, кожного разу я прокидаюсь зі страхом… Накшталт, що трапилось", — зазначила в дописі артистка.

Анастасія Приходько зробила заяву про гімн України Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях українці вчергове розкритикували Анастасію, дехто навіть пригадав її виступ на Євробаченні від Росії:

"Український гімн бояться лише вороги або зрадники. Жоден українець гімну своєї держави ніколи не злякається".

"Вчора українська спортсменка стояла на п’єдесталі поруч із представницею росії в навушниках і з заплющеними очима, щоб не чути гімн московії, яка щодня вбиває українців. Сьогодні бачу, як українська співачка каже, що її лякає Гімн України. Що сталося, якщо символ власної держави викликає не гордість, не повагу і не вдячність, а страх?" — написала блогерка Олена Мандзюк.

"Так вам морально і кінець, якщо причинно-наслідковий звʼязок та й в цілому мисленнєвий процес не запуститься", — звернулася до Приходько співачка Даніела Заюшкіна.

"Радійте і дякуйте ЗСУ, що взагалі прокинулись. А гімн якось переживете".

"Я коли дивилась ваш виступ від росії на Євробаченні, то мені теж страшно було".

Зазначимо, що Приходько представляла Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2009, який проходив у Москві. Вона виконала композицію "Мамо". Приспів звучав українською мовою, а решта — російською.

З цим номером артистка посіла 11-те місце у фіналі конкурсу.

