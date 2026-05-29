"Заблокировали музыкальные площадки": российская певица Полина Гагарина подала второй иск против Совета ЕС

Суд ЕС зарегистрировал иск российской певицы Полины Гагариной, которая была внесена в 14-й пакет санкций ЕС, против Совета Евросоюза. Певица которая поддерживает режим Кремля и войну в Украине объяснила подачу иска ограничением доступа к музыкальным платформам, где она могла выкладывать песни для слушателей.

На этой неделе Европейский суд общей юрисдикции официально зарегистрировал иск российской певицы. Сообщается, что это уже второй иск певицы. Гагарина уже судится с ЕС с 2024 года, но суд еще не вынес финального решения. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщают российские "Ведомости", певица из РФ, которая поддерживает военное вторжение в Украину, пытается оспорить антироссийские санкции Евросоюза, которые были введены против нее.

"Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека", — жалуется Гагарина в комментарии российским СМИ.

Несмотря на то, что первый судебный процесс не закончился успехом, путинистка решила судить снова.

14-й пакет санкций ЕС против РФ: кто туда попал

Как известно, российская певица Полина Гагарина попала в 14-й санкционный пакет ЕС, который ввели 24 июня 2024 года.

В официальном сообщении ЕС говорится, что путинистку, а также других россиян обвиняют в участии в мероприятиях российских властей, которые были направлены на поддержку войны России против Украины. В частности европейские санкции предусматривают замораживание активов россиян в ЕС, запрет на въезд в страны Европы, а также ограничения на финансовые операции с европейскими контрагентами. кроме того, как рассказала сама Гагарина, ее музыкальные произведения были заблокированы на всех международных платформах.

Кроме того, вместе с Гагариной в список вошли певец Шаман, актер Иван Охлобыстин, актер и блогер Вячеслав Манучаров, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексея Гореславский и другие.

Все они лица обвиняются в поддержке политики режима Кремля, посещении оккупированных регионов России и пропаганде "российских ценностей".

Причиной для включения Полины Гагариной в санкционный список ЕС стало участие певицы в концерте, который был посвящен десятилетию оккупации Крыма Россией.

Что говорила Полина Гагарина о войне РФ в Украине

Как пишет "Суспільне культура", российская певица Полина Гагарина отрыто поддерживает режим Путина, а также войну России против Украины. Несмотря на то, что она не делала прямых заявлений о войне в Украине. Гагарина активно выступает на провластных мероприятиях, в частности, она пела на пропагандистском концерте "Za Россию!" 18 марта 2022 года, и на концерте после "победы" Путина на выборах (2024 год). После этого в 2022 году ей запретили въезд в Латвию и Эстонию.

Фото: руские СМИ

Прямо певица не высказывается по поводу войны в Украине, но активно участвует в концертах в поддержку "СВО" и дает концерты в Крыму. В частности, выступала на путинском пропагандистском концерте "Za Россию!" 18 марта 2022 года, который поддержал оккупацию Крыма и убийства украинцев.

