"Заблокували музичні майданчики": російська співачка Поліна Гагаріна подала другий позов проти Ради ЄС

Суд ЄС зареєстрував позов російської співачки Поліни Гагаріної, яка була внесена до 14-го пакету санкцій ЄС, проти Ради Євросоюзу. Співачка яка підтримує режим Кремля та війну в Україні пояснила подання позову обмеженням доступу до музичних платформ, де вона могла викладати пісні для слухачів.

Цього тижня Європейський суд загальної юрисдикції офіційно зареєстрував позов російської співачки. Повідомляється, що це вже другий позов співачки. Гагаріна вже судиться з ЄС з 2024 року, але суд ще не виніс фінального рішення. Про це йдеться на сайті відомства.

Як повідомляють російські "Ведомости", співачка з РФ, яка підтримує військове вторгнення в Україну, намагається оскаржити антиросійських санкцій Євросоюзу, що були введені проти неї.

"Я б спокійно поставилася до накладених на мене санкцій, якби мені не заблокували ті музичні майданчики, де я могла вільно викладати свою музику для моїх слухачів. Саме тому я подала скаргу до суду з прав людини", — скаржиться Гагаріна в коментарі російським ЗМІ.

Попри те, що перший судовий процес не закінчився успіхом, путіністка вирішила судити знову.

14-й пакет санкцій ЄС проти РФ: хто туди потрапив

Як відомо, російська співачка Поліна Гагаріна потрапила до 14-го санкційного пакета ЄС, який запровадили 24 червня 2024 року.

В офіційному повідомленні ЄС йдеться, що путіністку, а також інших росіян звинувачують в участі у заходах російської влади, що були спрямовані на підтримку війни Росії проти України. Зокрема європейські санкції передбачають заморожування активів росіян в ЄС, заборону на в'їзд до країн Європи, а також обмеження на фінансові операції з європейськими контрагентами.Крім того, як розповіла сама Гагаріна, її музичні твори були заблоковані на всіх міжнародних платформах.

Крім того, разом з Гагаріною до списку увійшли співак Шаман, актор Іван Охлобистін, актор та блогер В'ячеслав Манучаров, телеведуча та депутат Московської міської думи Марія Кисельова, гендиректор Інституту розвитку інтернету Олексія Гореславський та інші.

Всі вони особи звинувачуються у підтримці політики режиму Кремля, відвідуванні окупованих регіонів Росії та пропаганді "російських цінностей".

Причиною для включення Поліни Гагаріної до санкційного списку ЄС стала участь співачки у концерті, що був присвячений десятиріччю окупації Криму Росією.

Що казала Поліна Гагаріна про війну РФ в Україні

Яки пише "Суспільне культура", російська співачка Поліна Гагаріна відрито підтримує режим Путіна, а також війну Росії проти України. Попри те, що вона не робила прямих заяв щодо війни в Україні. Гагаріна активно виступає на провладних заходах, зокрема, вона співала на пропагандистському концерті "Za Росію!" 18 березня 2022 року, та на концерті після "перемоги" Путіна на виборах (2024 рік). Після цього у 2022 році їй заборонили в'їзд у Латвію та Естонію.

Поліна Гагаріна санкції ЄС

Прямо співачка не висловлюється з приводу війни в Україні, але активно бере участь у концертах на підтримку "СВО" та дає концерти в Криму. Зокрема, виступала на путінському пропагандистському концерті "Za Росію!" 18 березня 2022 року, який підтримав окупацію Криму та вбивства українців.

