Троица 2026: какие травы приносят благополучие и что запрещено на Зеленые праздники

Троицу, которое также имеет народное название Зеленые праздники или Пятидесятница, в 2026 году празднуют 31 мая. Этот день является одним из самых больших христианских праздников.

Этот день отмечается на 50-й день после Пасхи и посвящен триединству Бога: Отца, Сына и Святого Духа, символизируя духовное обновление. Фокус рассказывает о главных традициях и запретах этого светлого дня.

Троица: история праздника

Троицу празднуют на 50-й день после Пасхи, ведь именно тогда после Воскресения Иисуса на учеников Христа сошел Святой Дух. Апостолы получили дар разговаривать на разных языках, чтобы нести людям учение по всему миру.

В храмах проводят торжественные богослужения, украшая их цветами, травами и зелеными ветвями. Верующие освящают ветви и несут их в свои дома. Из-за этой традиции у праздника возникло народное название "Зеленые праздники".

Дома украшали зеленью, которая, как считалось, приносит ее жителям защиту от злых сил, благополучие и здоровье, и хранили ее дома как оберег. После посещения церкви верующие собирались семьей за праздничным столом.

Троица: что запрещено делать на праздник

Нельзя сквернословить и ссориться;

Нельзя тяжело работать, особенно на огороде или в поле;

Нельзя отказывать в помощи и унывать.

Троица: что должно быть в букете

Самым главным растением праздника являются листья аира, которым устилали пол по всему дому. Именно это растение, верили ранее, защищает семью от всего плохого, привлекая добрых духов.

Также обязательными являются:

Полынь. Им окуривали комнаты, а пучки вешали над дверью как защиту от злых сил;

Чабрец. "Богородичная трава" помогает найти любовь, сохранить мир в семье и легко родить ребенка;

Любисток. Помогает от порчи и сглаза;

Василек. Трава от нечистой силы;

Мята и мелисса. Они защищают от врагов, очищая пространство.

Каких трав надо избегать:

Колючие растения "удерживают" ссоры. Поэтому никаких колючек вроде чертополоха в праздничном букете на Троицу не должно быть. Также это касается и шиповника.

Считалось, что сорняки и вьюны провоцируют беспорядок.

