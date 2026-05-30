Трійця 2026: які трави приносять добробут і що заборонено на Зелені свята

Трійцю, яке також має народну назву Зелені свята або ж П'ятидесятниця, у 2026 році святкують 31 травня. Цей день є одним з найбільших християнських свят.

Цей день відзначається на 50-й день після Великодня й присвячений триєдності Бога: Отця, Сина і Святого Духа й символізує духовне оновлення. Фокус розповідає про головні традиції та заборони цього світлого дня.

Трійця: історія свята

Трійцю святкують на 50-й день після Великодня, адже саме тоді після Воскресіння Ісуса на учнів Христа зійшов Святий Дух. Апостоли отримали дар розмовляти різними мовами, щоб нести людям вчення по всьому світі.

У храмах проводять урочисті богослужіння, прикрашаючи їх квітами, травами та зеленими гілками. Віряни освячують віття та несуть їх у свої домівки. Через цю традицію у свята виникла народна назва "Зелені свята".

Відео дня

Оселі прикрашали зеленню, яка, як вважалося, приносить її мешканцям захист від злих сил, добробут та здоров'я, й зберігали її вдома як оберіг. Після відвідин церкви віряни збиралися родиною за святковим столом.

Трійця: що заборонено робити на свято

Не можна лихословити й сваритися;

Не можна важко працювати, особливо на городі чи в полі;

Не можна відмовляти в допомозі та сумувати.

Трійця: що має бути в букеті

Найголовнішою рослиною свята є листя аїру (лепеха), яким встеляли підлогу по всьому дому. Саме ця рослина, вірили у давнину, захищає родину від усього поганого, приваблючи добрих духів.

Також обов'язковими є:

Полин. Ним обкурювали кімнати, а пучки вішали над дверима як захист від злих сил;

Чебрець. "Богородична трава" допомагає знайти кохання, зберегти мир у родині та легко народити дитину;

Любисток. Допомагає від вроків і пристріту;

Волошка. Трава від нечистої сили;

М’ята і меліса. Вони захищають від ворогів, очищаючи простір.

Яких трав треба уникати:

Колючі рослини "утримують" сварки. Тому жодних колючок на кшталт чортополоху у святковому букеті на Трійцю не має бути. Також це стосується й шипшини.

Вважалося, що бур’яни та в'юни провокують безлад.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українські зірки 21 травня привітали з Днем вишиванки і показали свої образи.

Знаменитості показали своїх мам у соцмережах на День матері.

Крім того, Леся Нікітюк показала підрослого сина Оскара в його перший Великдень.