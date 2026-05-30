Этот прыжок вошел в историю: парашютист приземлился там, где трудно даже дышать (фото)

Таиландский парашютист Танабоворн Сирикунакорнкун, известный как "Супер Тум", совершил историческое приземление на самом высоком в мире действующем вулкане Охос-дель-Саладо в Чили. Его прыжок на высоте 5 442 метра над уровнем моря официально признан новым мировым рекордом.

Событие произошло 14 марта. Парашютист превзошел предыдущий рекорд 2023 года, который держался на отметке 5 317 метров, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

48-летний предприниматель в сфере недвижимости и профессор университета начал заниматься парашютизмом только в 2024 году, но уже успел выполнить 1 250 прыжков. Кроме того, он занимает руководящую должность в парламенте Таиланда. По словам рекордсмена, прозвище "Тум" ему дали родители, а приставку "Супер" он получил впоследствии как символ силы и ответственности, которая на него возложена.

"Вид был невероятно красивым, — поделился впечатлениями парашютист, — Я ничего подобного раньше не видел. Это действительно удивительное место, где благодаря разнообразным минералам вулкан выглядит как радуга".

Фото: Книга рекордів Гіннеса

Мотивация и планы на будущее

Охос-дель-Саладо выбрали из-за уникальности и красоты локации. Главной же целью экстремала было желание прославить свою родину и заставить мир гордиться Таиландом. Во время прыжка он чувствовал себя уверенно и счастливо, а известие об официальном подтверждении рекорда глубоко его растрогало.

Теперь "Супер Тум" планирует установить следующий рекорд уже в родной стране и призывает других верить в собственные силы.

"Каждый человек имеет особые способности. Каждый может быть "Супер" по-своему. Помните: не позволяйте никому унижать или разрушать ваши мечты. Будьте решительными, преданными делу, дисциплинированными — и вселенная даст вам силу", — отметил парашютист.

