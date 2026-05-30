Цей стрибок увійшов в історію: парашутист приземлився там, де важко навіть дихати (фото)

Таїландський парашутист Танабоворн Сірікунакорнкун, відомий як "Супер Тум", здійснив історичне приземлення на найвищому у світі діючому вулкані Охос-дель-Саладо в Чилі. Його стрибок на висоті 5 442 метри над рівнем моря офіційно визнано новим світовим рекордом.

Подія відбулася 14 березня. Парашутист перевершив попередній рекорд 2023 року, який тримався на позначці 5 317 метрів, повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

48-річний підприємець у сфері нерухомості та професор університету почав займатися парашутизмом лише у 2024 році, але вже встиг виконати 1 250 стрибків. Крім того, він обіймає керівну посаду в парламенті Таїланду. За словами рекордсмена, прізвисько "Тум" йому дали батьки, а приставку "Супер" він отримав згодом як символ сили та відповідальності, яку на нього покладено.

"Краєвид був неймовірно красивим, — поділився враженнями парашутист. — Я нічого подібного раніше не бачив. Це справді дивовижне місце, де завдяки різноманітним мінералам вулкан виглядає наче веселка".

48-річний підприємець приземлився на найвищий вулкан на планеті Фото: Книга рекордів Гіннеса

Мотивація та плани на майбутнє

Охос-дель-Саладо обрали через унікальність та красу локації. Головною ж метою екстремала було бажання прославити свою батьківщину та змусити світ пишатися Таїландом. Під час стрибка він почувався впевнено та щасливо, а звістка про офіційне підтвердження рекорду глибоко його розчулила.

Тепер "Супер Тум" планує встановити наступний рекорд уже в рідній країні та закликає інших вірити у власні сили.

"Кожна людина має особливі здібності. Кожен може бути "Супер" по-своєму. Пам’ятайте: не дозволяйте нікому принижувати чи руйнувати ваші мрії. Будьте рішучими, відданими справі, дисциплінованими — і всесвіт дасть вам силу", — зазначив парашутист.

