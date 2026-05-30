Нашумевший хит получит продолжение: сиквел "Майнкрафт" официально в разработке

Киностудии Warner Bros. и Legendary официально анонсировали продолжение своего кассового хита, которое получило лаконичное название "Майнкрафт в квадрате" (A Minecraft Movie Squared). Выход сиквела на большие экраны запланирован на 23 июля 2027 года, а съемки будущей ленты уже стартовали.

Первый фильм "Майнкрафт" стал настоящим феноменом весны 2025 года. Приключенческая лента с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа в главных ролях стартовала в домашнем прокате с рекордными $163 миллионами, а ее общие мировые сборы составили $960 миллионов, пишет Variety.

В режиссерское кресло сиквела возвращается Джаред Гесс, который также выступил соавтором сценария вместе с Крисом Галлеттой. К актерскому составу присоединится номинантка на премию "Оскар" Кирстен Данст — она сыграет Алекс, культовую героиню и напарницу Стива (Джек Блэк). О ее роли стало известно во время субботней трансляции на TwitchCon, где авторами было показано закулисное видео.

Конкурс для фанатов игры

Вместе с анонсом названия студии запустили масштабный творческий конкурс для геймеров. Создатели игры "Minecraft" имеют шанс построить в игровой вселенной объект, который впоследствии появится в самом фильме или в финальных титрах.

Кроме появления собственной работы на большом экране, победитель получит возможность посетить закрытый частный показ сиквела вместе со своими друзьями. Подробные условия конкурса уже доступны на официальном сайте игры.

Команда проекта

К своим ролям в продолжении также вернется Мэтт Берри. Продюсированием ленты занимается мощная команда, среди которых Мэри Парент, Рой Ли, Джейсон Момоа и покойная Джилл Мессик. Исполнительными продюсерами утверждены Джей Ашенфелтер, Джен Конрой, Брайан Мендоза, Джон Берг и Джонатан Спейтс.

