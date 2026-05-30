Гучний хіт отримає продовження: сиквел "Майнкрафт" офіційно в розробці

Кіностудії Warner Bros. та Legendary офіційно анонсували продовження свого касового хіта, яке отримало лаконічну назву "Майнкрафт у квадраті" (A Minecraft Movie Squared). Вихід сиквелу на великі екрани заплановано на 23 липня 2027 року, а зйомки майбутньої стрічки вже стартували.

Перший фільм "Майнкрафт" став справжнім феноменом весни 2025 року. Пригодницька стрічка з Джеком Блеком та Джейсоном Момоа у головних ролях стартувала у домашньому прокаті з рекордними $163 мільйонами, а її загальні світові збори склали $960 мільйонів, пише Variety.

У режисерське крісло сиквелу повертається Джаред Гесс, який також виступив співавтором сценарію разом із Крісом Галлеттою. До акторського складу приєднається номінантка на премію "Оскар" Кірстен Данст — вона зіграє Алекс, культову героїню та напарницю Стіва (Джек Блек). Про її роль стало відомо під час суботньої трансляції на TwitchCon, де авторами було показано залаштункове відео.

Відео дня

Конкурс для фанатів гри

Разом із анонсом назви студії запустили масштабний творчий конкурс для геймерів. Творці гри "Minecraft" мають шанс побудувати в ігровому всесвіті об'єкт, який згодом з'явиться в самому фільмі або у фінальних титрах.

Окрім появи власної роботи на великому екрані, переможець отримає можливість відвідати закритий приватний показ сиквелу разом зі своїми друзями. Детальні умови конкурсу вже доступні на офіційному сайті гри.

Команда проєкту

До своїх ролей у продовженні також повернеться Метт Беррі. Продюсуванням стрічки займається потужна команда, серед яких Мері Парент, Рой Лі, Джейсон Момоа та покійна Джилл Мессік. Виконавчими продюсерами затверджені Джей Ашенфелтер, Джен Конрой, Браян Мендоза, Джон Берг та Джонатан Спейтс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

У Бразилії один із посадовців заявив про надмірну вдавану любов політиків до геймінгу, натякаючи на депутата парламенту Кіма Катагуїрі. У відповідь політик запропонував розв'язати суперечку завдяки грі в Dota 2.

Чому фільм "Майнкрафт" із рекордними зборами не сподобався кінопрофі.

Крім того, Фокус подивився фільм "Майнкрафт" режисера Джареда Хесса одним із перших і розповідав про нього.