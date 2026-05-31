Лидер группы Metallica назвал девушку из Украины особенной: фанаты взорвались аплодисментами (видео)
Солист хэви-метал группы Metallica Джеймс Гэтфилд призвал зрителей поддержать украинку на концерте в Берлине. Девушка находилась среди аудитории на кресле колесном.
Во время концерта, который состоялся в субботу, 30 мая, на Олимпийском стадионе в Берлине, фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд обратился к зрителям с призывом поддержать украинку. Об этом сообщает ТСН.
Трогательный момент произошел во время мирового турне группы M72 World Tour. Музыкант со сцены рассказал, что перед выступлением пообщался с украинкой, которую зовут Марина, и отметил, что она его "особая подруга".
По словам Хэтфилда, из-за состояния здоровья женщина не могла находиться в фан-зоне, однако оставалась среди зрителей концерта.
"Я хочу представить кого-то очень особенного, кого мы встретили перед шоу. Она приехала из Украины... Марина, мы любим тебя, нам было очень приятно с тобой пообщаться", — сказал музыкант со сцены.
Фронтмен также отметил, что уже нетерпением ожидает новых встреч с украинкой во время следующих концертов и обратился к аудитории, призвав о поддержке.
Стадион, на котором было 95 тысяч зрителей, отреагировал на призыв Хэтфилда одобрительными возгласами и аплодисментами.
Отметим, согласно данным ресурса Stars About War, который исследует отношение "звезд" к войне, которая продолжается в Украине, после полномасштабного вторжения России, группа поддержала украинцев. В частности, в апреле 2022 года музыканты задонатили полмиллиона долларов в поддержку украинским беженцам.
В мае 2023 года Джеймс Гетфилд посетил раненых украинских военных, которые проходили лечение и реабилитацию в госпитале США.
