Лідер гурту Metallica назвав дівчину з України особливою: фанати вибухнули оплесками (відео)

Соліст хеві-метал гурту Metallica Джеймс Гетфілд закликав глядачів підтримати українку на концерті у Берліні. Дівчина перебувала серед аудиторії на кріслі колісному.

Під час концерту, який відбувся у суботу, 30 травня, на Олімпійському стадіоні в Берліні, фронтмен Metallica Джеймс Гетфілд звернувся до глядачів із закликом підтримати українку. Про це повідомляє ТСН.

Зворушливий момент стався під час світового турне гурту M72 World Tour. Музикант зі сцени розповів, що перед виступом поспілкувався з українкою, яку звати Марина, та зазначив, що вона його "особлива подруга".

За словами Гетфілда, через стан здоров'я жінка не могла перебувати у фан-зоні, однак залишалася серед глядачів концерту.

"Я хочу представити когось надзвичайно особливого, кого ми зустріли перед шоу. Вона приїхала з України… Марино, ми любимо тебе, нам було дуже приємно з тобою поспілкуватися", — сказав музикант зі сцени.

Відео дня

Фронтмен також зауважив, що вже нетерпінням очікує нових зустрічей з українкою під час наступних концертів та звернувся до аудиторії, закликавши про підтримку.

Стадіон, на якому було 95 тисяч глядачів, відреагував на заклик Гетфілда схвальними вигуками та оплесками.

Зазначимо, згідно з даними ресурсу Stars About War, який досліджує відношення "зірок" до війни, яка триває в Україні, після повномасштабного вторгнення Росії, гурт підтримав українців. Зокрема, у квітні 2022 року музиканти задонатили півмільйона доларів на підтримку українським біженцям.

Джеймс Гетфілд відвідує поранених українців Фото: з відкритих джерел

У травні 2023 року Джеймс Гетфілд відвідав поранених українських військових, які проходили лікування та реабілітацію в госпіталі США.

Раніше Фокус писав, що

Також ми інформували, що концерт Metallica в грецьких Афінах змусив землю буквально труситися.