Спели старые хиты на русском: в сети обсуждают гонорар Потапа и Насти за выступление в США

После анонса возобновления творческого тандема артисты Потап и Настя Каменских снова вышли на сцену вместе и дали выступление в Соединенных Штатах. В соцсетях активно обсуждают видео, где артисты исполняют старые русскоязычные композиции, а также делают предположения о формате события и возможном гонораре дуэта.

Возвращение дуэта Потапа и Насти сначала сопровождалось интригой и многочисленными предположениями среди поклонников. Артисты публиковали неоднозначные сообщения и использовали фразу "как ты не крути, но мы не пара", из-за чего часть пользователей решила, что речь идет о личных изменениях или окончательном завершении их истории как пары, сообщили РБК-Украина со ссылкой на фан-аккаунт артистов в TikTok.

Впоследствии стало понятно, что таким способом артисты анонсировали возвращение своего музыкального дуэта, который фактически прекратил активную деятельность еще в 2017 году. После этого в сети начали распространяться кадры с нового выступления артистов в США. На видео Потап и Настя вместе исполняют одну из своих старых композиций — песню "Крепкие орешки".

Пользователи предположили, что выступление состоялось во время частного мероприятия в Нью-Йорке. В то же время сами исполнители официально не сообщали деталей относительно формата события. Отдельное внимание пользователей привлек тот факт, что артисты снова вернулись к исполнению русскоязычного репертуара.

Также в соцсетях обратили внимание на то, что после объявления о возобновлении дуэта страницы артистов начали вестись на русском языке. В комментариях это вызвало неоднозначную реакцию.

"И русский как-то сразу вспомнили", — написал один из пользователей.

Еще одной темой для обсуждения стала информация о возможном гонораре артистов. В сети начали распространять предположения, что за выступление на закрытом мероприятии Потап и Настя могли получить почти 500 тысяч долларов. Однако официального подтверждения этой информации нет. Часть пользователей отнеслась к таким цифрам скептически.

"400 тысяч долларов за корпоратив? Не верится", — написали в комментариях.

Критику вызвал и сам формат выступления. Часть пользователей заявила, что возвращение дуэта выглядит менее масштабным, чем это пытались показать во время анонса. Дуэт Потапа и Насти был одним из самых успешных музыкальных проектов украинского шоубизнеса 2000-х годов.

Их композиции "Не пара", "Внатуре", "Все пучком", "Чумачечая весна" и другие длительное время оставались популярными. Со временем артисты сосредоточились на сольной деятельности. Настя Каменских продолжила карьеру под сценическим именем NK, а Потап работал над собственными музыкальными и продюсерскими проектами.

После начала полномасштабной войны оба неоднократно становились объектом общественной критики из-за отдельных заявлений и публичных действий. Теперь возвращение дуэта вместе с исполнением русскоязычных песен снова вызвало активное обсуждение в соцсетях.

