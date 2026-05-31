Заспівали старі хіти російською: в мережі обговорюють гонорар Потапа і Насті за виступ у США

Після анонсу відновлення творчого тандему артисти Потап та Настя Каменських знову вийшли на сцену разом і дали виступ у Сполучених Штатах. У соцмережах активно обговорюють відео, де артисти виконують старі російськомовні композиції, а також роблять припущення про формат події та можливий гонорар дуету.

Повернення дуету Потапа і Насті спочатку супроводжувалося інтригою та численними припущеннями серед шанувальників. Артисти публікували неоднозначні повідомлення та використали фразу "як ти не крути, та ми не пара", через що частина користувачів вирішила, що йдеться про особисті зміни або остаточне завершення їхньої історії як пари, повідомили РБК-Україна з посиланням на фан-акаунт артистів в TikTok.

Згодом стало зрозуміло, що таким способом артисти анонсували повернення свого музичного дуету, який фактично припинив активну діяльність ще у 2017 році. Після цього в мережі почали поширюватися кадри з нового виступу артистів у США. На відео Потап і Настя разом виконують одну зі своїх старих композицій – пісню «Крепкие орешки».

Користувачі припустили, що виступ відбувся під час приватного заходу в Нью-Йорку. Водночас самі виконавці офіційно не повідомляли деталей щодо формату події. Окрему увагу користувачів привернув той факт, що артисти знову повернулися до виконання російськомовного репертуару.

Також у соцмережах звернули увагу на те, що після оголошення про відновлення дуету сторінки артистів почали вестися російською мовою. У коментарях це викликало неоднозначну реакцію.

"І російську якось одразу згадали", – написав один із користувачів.

Ще однією темою для обговорення стала інформація про можливий гонорар артистів. У мережі почали поширювати припущення, що за виступ на закритому заході Потап і Настя могли отримати майже 500 тисяч доларів. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Частина користувачів поставилася до таких цифр скептично.

"400 тисяч доларів за корпоратив? Не віриться", – написали у коментарях.

Критику викликав і сам формат виступу. Частина користувачів заявила, що повернення дуету виглядає менш масштабним, ніж це намагалися показати під час анонсу. Дует Потапа і Насті був одним із найуспішніших музичних проєктів українського шоубізнесу 2000-х років.

Їхні композиції «Не пара», «Внатуре», «Все пучком», «Чумачечая весна» та інші тривалий час залишалися популярними. Згодом артисти зосередилися на сольній діяльності. Настя Каменських продовжила кар'єру під сценічним ім'ям NK, а Потап працював над власними музичними та продюсерськими проєктами.

Після початку повномасштабної війни обоє неодноразово ставали об'єктом суспільної критики через окремі заяви та публічні дії. Тепер повернення дуету разом із виконанням російськомовних пісень знову викликало активне обговорення в соцмережах.

