"Сельский султан": умер культовый участник шоу "Хата на тата" Сергей Бондарь (видео)

18 мая ушел из жизни житель Полтавщины Сергей Бондарь, который прославился благодаря участию в проекте "Хата на тата". Его яркая роль в шоу запомнилась миллионам зрителей.

Причины смерти и обстоятельств члены семьи покойного участника проекта не сообщают, прося право семьи на приватность. О смерти отца сообщил один из сыновей покойного господина Бондаря в TikTok.

"Думал записывать это видео или нет, но вы должны знать. Моего отца Бондаря Сергея Григорьевича больше нет — он умер 18 мая 2026 года. Поэтому хочу попросить — когда увидите меня, брата или мать, не спрашивайте ничего за проект и отца, потому что очень тяжело", — сказал мужчина.

Один из сыновей покойного Сергея Бондаря просит уважать горе семьи после потери отца. Также мужчина не просит не беспокоить лишними вопросами семью на время траура.

Чем прославился "Сельский султан" Сергей Бондарь: жизнь до и после проекта

Сергей Григорьевич Бондарь стал участником проекта "Хата на тата" в 2015 году. Тогда он предстал перед зрителями как яркий и необычный герой программы, который любил турецкие сериалы и считал, что именно домашняя работа должна выполняться только женщинами.

Благодаря любви к сериалам из Турции и собственным тогдашним взглядам, мужчина получил в сети прозвище "Сельский султан". Однако в рамках проекта мужчина прошел трансформацию — от равнодушного к делам семьи до заинтересованного в улучшении жизни семьи.

По словам родных, после проекта покойный отец стал активнее участвовать в жизни семейства и помогать ей. Как утверждают продюсеры и члены семьи, покойный Сергей реализовал ряд домашних дел, которые оставались невыполненными, а во время проекта "Хата на тата" вместе с сном смогли создать площадку для молодежи.

