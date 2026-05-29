Героине "Холостяка" вместо имплантов в ягодицы поставили новую грудь (видео)

Участнице реалити-шоу "Холостяк-11" Адель Асанти (настоящее имя Анастасия) во время операции по бартеру в ягодицы вставили грудные импланты.

Она рассказала для "Сніданку з 1+1", что операцию по увеличению ягодиц сделала в Турции, где ей вместо специальных глютеальных имплантов установили грудные. После операции женщина два года жила с дискомфортом, но даже не подозревала, что же произошло на самом деле.

Адель Асанти вставили не те импланты

"Представьте себе: ты летишь в Турцию за "идеальными" ягодицами... а просыпаешься с грудными имплантами в ягодицах. Именно это произошло с блогером @adelasantyxx. И самое страшное — она не сразу поняла, что что-то пошло катастрофически не так. Два года импланты буквально крутились внутри. Боль, дискомфорт, деформация, проблемы с сидением — и постоянное ощущение, что "что-то не так". В итоге врачи были вынуждены удалить импланты. Но тут начался новый этап проблем: ткани уже изменились, форма ягодиц деформировалась, а кожа и мышцы потеряли нормальную поддержку", — говорится в совместном посте, опубликованном в Instagram женщины.

Коммуникация с турецкой клиникой не сложилась: Адель получила в ответ лишь ругань. Поэтому блогерша призывает внимательно относиться к выбору медицинских учреждений, где будут проходить такие серьезные процедуры.

В спортзале исправить ситуацию не удастся, ведь мышцы сильно ослабли, поэтому придется прибегнуть к инъекциям.

Адель Асанти Фото: Instagram

Кто такая Адель Асанти

Отметим, что весной 2021 года Адель Асанти приняла участие в шоу "Холостяк-11", куда пришла бороться за сердце бизнесмена Михаила Заливака. Но сама покинула проект во время вечеринки.

Также блогер занимается музыкой и ранее снималась в фильмах для взрослых.

