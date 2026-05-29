Героїні "Холостяка" замість імплантів у сідниці поставили нові груди (відео)

Учасниці реаліті-шоу "Холостяк-11" Адель Асанті (справжнє ім'я Анастасія) під час операції по бартеру в сідниці вставили грудні імпланти.

Вона розповіла для "Сніданку з 1+1", що операцію зі збільшення сідниць зробила в Туреччині, де їй замість спеціальних глютеальних імплантів встановили грудні. Після операції жінка два роки жила з дискомфортом, але навіть не підозрювала, що ж сталося насправді.

Адель Асанті вставили не ті імпланти

"Уявіть собі: ти летиш у Туреччину за "ідеальними" сідницями… а прокидаєшся з грудними імплантами в сідницях. Саме це сталося з блогеркою @adelasantyxx. І найстрашніше — вона не одразу зрозуміла, що щось пішло катастрофічно не так. Два роки імпланти буквально крутилися всередині. Біль, дискомфорт, деформація, проблеми з сидінням — і постійне відчуття, що "щось не так". У результаті лікарі були змушені видалити імпланти. Але тут почався новий етап проблем: тканини вже змінилися, форма сідниць деформувалася, а шкіра та м’язи втратили нормальну підтримку", — йдеться в спільному пості, опублікованому в Instagram жінки.

Комунікація з турецькою клінікою не склалася: Адель отримала у відповідь лише лайку. Тому блогерка закликає уважно ставитися до вибору медичних закладів, де будуть проходити такі серйозні процедури.

У спортзалі виправити ситуацію не вдасться, адже мʼязи сильно ослабли, тому доведеться вдатися до інʼєкцій.

Хто така Адель Асанті

Зазначимо, що навесні 2021 року Адель Асанті взяла участь в шоу "Холостяк-11", куди прийшла боротися за серце бізнесмена Михайла Залівака. Але сама покинула проєкт під час вечірки.

Також блогерка займається музикою та раніше знімалася у фільмах для дорослих.

