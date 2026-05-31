"Сільський султан": помер культовий учасник шоу "Хата на тата" Сергій Бондар (відео)

18 травня пішов з життя мешканець Полтавщини Сергій Бондар, який прославився завдяки участі в проєкті "Хата на тата". Його яскрава роль у шоу запам'яталася мільйонам глядачів.

Причини смерті та обставин члени родини покійного учасника проєкту не повідомляють, просячи право родини на приватність. Про смерть батька повідомив один із синів покійного пана Бондаря у TikTok.

"Думав записувати це відео чи ні, але ви повинні знати. Мого батька Бондаря Сергія Григоровича більше немає — він помер 18 травня 2026 року. Тому хочу попросити — коли побачите мене, брата або матір, не питайте нічого за проєкт і батька, тому що дуже тяжко", — сказав чоловік.

Один із синів покійного Сергія Бондаря просить поважати горе родини після втрати батька. Також чоловік не просить не турбувати зайвими питаннями родину на час трауру.

Відео дня

Чим прославився "Сільський султан" Сергій Бондар: життя до та після проєкту

Сергій Григорович Бондар став учасником проєкту "Хата на тата" 2015 року. Тоді він представ перед глядачами як яскравий та незвичний герой програми, який полюбляв турецькі серіали і вважав, що саме хатня робота має виконуватися лише жінками.

Завдяки любові до серіалів з Туреччини та власних тодішніх поглядам, чоловік отримав у мережі прізвисько "Сільський султан". Однак у рамках проєкту чоловік пройшов трансформацію — від байдужого до справ сім'ї до зацікавленого в покращенні життя родини.

За словами рідні, після проєкту покійний батько став активніше долучатися до життя сімейства та допомагати їй. Як стверджують продюсери та члени родини, покійний пан Сергій реалізував низку домашніх справ, які залишалися невиконаними, а під час проєкту "Хата на тата" разом із сном змогли створити майданчик для молоді.

Раніше Фокус повідомляв:

про операцію з трансплантації учасниці шоу "Холостяк";

як відому пару звинувачують у рекламному весіллі.

Згодом стало відомо, що пішов з життя знаменитий дід Толя. Він став популярним завдяки авторському виконанню пісень та був героєм кумедних скетчів щодо пересічних подій у житті.