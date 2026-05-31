"Мы плохой пример": жена экс-главы МИД Кулебы рассказала о стоимости собственной свадьбы

Жена бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая раскрыла расходы на свадьбу. По ее словам, пара сознательно выбрала камерный формат торжества.

Она добавляет, что значительную часть расходов им фактически "подарили" близкие люди. Детали и стоимость услуг женщина озвучила в своем Instagram.

Светлана говорит, что подруга семьи Вика фотографировала молодоженов бесплатно и по собственному желанию. Макияж и прическу сделала другая подруга Аника, которая, по словам Павелецкой, "прокляла бы ее", если бы та попыталась заплатить.

"Если честно, мы — плохой пример", — написала Светлана, в шутку назвав себя и мужа "халявщиками".

Фото с церемонии свадьбы супругов Фото: Instagram

Из реальных расходов она назвала лишь одну конкретную сумму — свадебный букет из фрезий за примерно 4000 гривен. Цветочные композиции для фотосессии не заказывали отдельно, а использовали то, что нашлось дома.

Стоимость платья, украшений и обуви госпожа Павелецкая не раскрыла. Известно лишь, что для церемонии она выбрала белое платье украинского бренда Gasanova с жемчужными деталями — образ дополнили легкий макияж и прическа с цветами.

Брак пара зарегистрировала через приложение "Дія" — с церемонией в видеоформате. В зависимости от дня и времени такая услуга стоит от менее гривны до чуть более полутора тысяч.

