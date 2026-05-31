"Ми поганий приклад": дружина ексглави МЗС Кулеби розповіла про вартість власного весілля

Дружина колишнього глави МЗС України Дмитра Кулеби та співзасновниця видавництва "Книголав" Світлана Павелецька розкрила витрати на весілля. За її словами, пара свідомо обрала камерний формат урочистості.

Вона додає, що значну частину витрат їм фактично "подарували" близькі люди. Деталі та вартість послуг жінка озвучила в своєму Instagram.

Пані Світлана каже, що подруга сім'ї Віка фотографувала молодят безоплатно та за власним бажанням. Макіяж і зачіску зробила інша подруга Аніка, яка, за словами Павелецької, "прокляла б її", якби та спробувала заплатити.

"Якщо чесно, ми — поганий приклад", — написала Світлана, жартома назвавши себе і чоловіка "халявщиками".

Фото з церемонії весілля подружжя Фото: Instagram

З реальних витрат вона назвала лише одну конкретну суму — весільний букет із фрезій за приблизно 4000 гривень. Квіткові композиції для фотосесії не замовляли окремо, а використали те, що знайшлося вдома.

Вартість сукні, прикрас і взуття пані Павелецька не розкрила. Відомо лише, що для церемонії вона обрала білу сукню українського бренду Gasanova з перлинними деталями — образ доповнили легкий макіяж і зачіска з квітами.

Шлюб пара зареєструвала через застосунок "Дія" — з церемонією у відеоформаті. Залежно від дня і часу така послуга коштує від менше гривні до трохи більше ніж півтори тисячі.

