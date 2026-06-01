Расплакалась на сцене: Мика Ньютон впервые за 13 лет выступила в Киеве (видео)

Украинская певица Мика Ньютон впервые за 13 лет выступила в Киеве. Она исполнила свои хиты на фестивале "Поколение".

После длительной эмиграции в США и борьбы с раком звезда сцены вернулась домой. А видео с события уже активно распространяются в сети.

Мика, которая представляла Украину на Евровидении-2011, не сдерживала эмоций и даже расплакалась на сцене.

В частности, артистка исполнила свой хит "нулевых", песню "Білі спогади" ("Белые лошади") и трек Angel, с которым она ездила на Евровидение.

"Мама-мия! Я только зашла к себе в номер, я ехала и думала: "Боже, что случилось". Неужели этот концерт, который я так ждала в Киеве состоялся? У меня было ощущение, что я была не на сцене, а где-то на другой планете. И это произошло благодаря вам, люди! Я очень-очень вам благодарна, спасибо Киеву. Спасибо всем, кто специально приехал на мой концерт, я всех вас очень люблю. Это было что-то невероятное", — поделилась впечатлениями Мика Ньютон после столичного выступления.

Выйдут ли песни Мики Ньютон

После громкого концерта в соцсетях украинцы начали "требовать", чтобы хиты на украинском быстрее появились на стриминговых площадках.

"Слышите, может кто-то имеет контакты @mikanewton, скажите ей пусть выпускает уже тот альбом на украинском, потому что я хочу это все слушать в наушниках уже здесь и сейчас", — написала пользовательница сети в Threads.

"Я попробую что-то с этим сделать. Дайте времени немного", — ответила артистка.

В частности, Мика Ньютон 27 июня выступит в Одессе.

