Розплакалася на сцені: Міка Ньютон уперше за 13 років виступила в Києві (відео)

Українська співачка Міка Ньютон уперше за 13 років виступила в Києві. Вона виконала свої хіти на фестивалі "Покоління".

Після тривалої еміграції до США та боротьби з раком зірка сцени повернулася додому. А відео з події вже активно ширяться в мережі.

Міка Ньютон виступила в Києві

Міка, яка представляла Україну на Євробаченні-2011, не стримувала емоцій і навіть розплакалася на сцені.

Зокрема, артистка виконала свій хіт "нульових", пісню "Білі спогади" ("Белые лошади") та трек Angel, з яким вона їздила на Євробачення.

"Мама-мія! Я тільки зайшла до себе в номер, я їхала і думала: "Боже, що сталося". Невже цей концерт, який я так чекала у Києві відбувся? У мене було відчуття, що я була не на сцені, а десь на іншій планеті. І це сталося завдяки вам, люди! Я дуже-дуже вам дякую, дякую Києву. Дякую всім, хто спеціально приїхав на мій концерт, я всіх вас дуже люблю. Це було щось неймовірне", — поділилася враженнями Міка Ньютон після столичного виступу.

Міка Ньютон переспівала "Белые лошади"

Чи вийдуть пісні Міки Ньютон

Після гучного концерту в соцмережах українці почали "вимагати", аби хіти українською швидше зʼявилися на стримінгових майданчиках.

"Чуєте, може хтось має контакти @mikanewton, скажіть їй хай випускає вже той альбом українською, бо я хочу то все слухати в навушниках вже тут і зараз", — написала користувачка мережі в Threads.

"Я попробую щось з цим зробити. Дайте часу трохи", — відповіла артистка.

Зокрема, Міка Ньютон 27 червня виступить в Одесі.

Виступ Міки Ньютон

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Міка Ньютон (Оксана Грицай) відсвяткувала ювілей. 5 березня артистці виповнилося 40 років, і свій день народження вона провела у США.

У 2025 році співачка відзначила 11-ту річницю стосунків зі своїм чоловіком, американцем Крісом Сааведрою.

Крім того, артистка яка вже багато років живе в США, вийшла на зв'язок з фанами на початку 2025 року та поділилася наслідками стихійного лиха — масштабних пожеж у регіоні.