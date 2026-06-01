Герой мема "Я в Польше" показал свадебные фотографии и наткнулся на хейт

Известный украинский блогер Валентин Войтун, больше знакомый аудитории как Валик Козырный, спровоцировал слухи о своей женитьбе. На собственной странице парень опубликовал романтические кадры с кольцами, однако подписчики заподозрили блогера в попытке поднять охват.

Валик Козырный поделился с подписчиками в Instagram серией фотографий, которые очень напоминают свадебную церемонию. На фото блогер позирует вместе с девушкой по имени Каролина (которая также занимается бьюти-сферой и ведет блог) на фоне украшенной цветами арки. Пара искренне улыбается и демонстрирует обручальные кольца на пальцах.

Сообщение Валентин сопроводил эмоциональным текстом, назвав событие "началом нашей эры".

"Фонтаны, слезы счастья, обручальные кольца и момент, когда мы сказали друг другу "да". Я благодарен Богу за тебя и за то, что ты стала моей женой", — трогательно написал блогер.

Впоследствии в другом видео Войтун добавил, что его избранница является иностранкой, а сама церемония якобы состоялась в Польше. Никаких официальных подтверждений или деталей свадьбы пара пока не предоставила.

Валентин Войтун опубликовал свадебные фотографии Фото: Instagram

Реакция подписчиков

Несмотря на романтический тон публикации, в комментариях под заметкой начались жаркие дискуссии. Большинство фолловеров убеждены, что "свадьба" — это лишь прогрев, создание интриги или съемка рекламы для поднятия охватов в соцсетях.

Внимательные пользователи быстро нашли "ляпы", которые указывают на инсценировку:

Избранница блогера появилась в том же платье, что и во время недавних сториз о предложении, только сменив обувь на кеды и накинув рубашку.

Свадебный букет и гортензии возле фотозоны полностью совпадают с декором, который Валентин показывал ранее во время съемок другой рекламы.

Весь контент, по мнению комментаторов, был снят в один и тот же день.

"Самая худшая реклама, которую я видел!", "Зная тебя, что-то тут хайпом пахнет", "Зачем этот цирк делать для людей?" — возмущаются пользователи в комментариях. Сам Валик Козырный упреки в обмане пока никак не прокомментировал.

Что известно о Валике Козырном

Валентин Войтун родом из Черновицкой области. Популярность настигла блогера после того, как правительство разрешило выезд за границу мужчинам-студентам в возрасте от 18 до 22 лет. Валентин воспользовался этой возможностью, выехал в Польшу и записал об этом настолько эмоциональное видео, что оно мгновенно стало вирусным мемом. Его ролик массово пародировали в сети, в том числе и украинские военные.

