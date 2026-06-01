Герой мему "Я в Польщі" показав весільні фотографії і наткнувся на хейт

Відомий український блогер Валентин Войтун, більше знайомий аудиторії як Валік Козирний, спровокував чутки про своє одруження. На власній сторінці хлопець опублікував романтичні кадри з обручками, проте підписники запідозрили блогера у спробі підняти охоплення.

Валік Козирний поділився з підписниками в Instagram серією світлин, які дуже нагадують весільну церемонію. На фото блогер позує разом із дівчиною на ім'я Кароліна (яка також займається б'юті-сферою та веде блог) на тлі прикрашеної квітами арки. Пара щиро усміхається та демонструє обручки на пальцях.

Допис Валентин супроводив емоційним текстом, назвавши подію "початком нашої ери".

"Фонтани, сльози щастя, обручки і момент, коли ми сказали одне одному "так". Я вдячний Богу за тебе і за те, що ти стала моєю дружиною", – зворушливо написав блогер.

Згодом в іншому відео Войтун додав, що його обраниця є іноземкою, а сама церемонія нібито відбулася в Польщі. Жодних офіційних підтверджень чи деталей весілля пара наразі не надала.

Валентин Войтун опублікував весільні фотографії Фото: Instagram

Реакція підписників

Попри романтичний тон публікації, у коментарях під дописом розпочалися палкі дискусії. Більшість фоловерів переконані, що "весілля" — це лише прогрів, створення інтриги або зйомка реклами задля підняття охоплень в соцмережах.

Уважні користувачі швидко знайшли "ляпи", які вказують на інсценування:

Обраниця блогера з'явилася в тій самій сукні, що й під час нещодавніх сториз про пропозицію, лише змінивши взуття на кеди та накинувши сорочку.

Весільний букет та гортензії біля фотозони повністю збігаються з декором, який Валентин показував раніше під час зйомок іншої реклами.

Увесь контент, на думку коментаторів, був відзнятий в один і той самий день.

"Сама гірша реклама, яку я бачив!", "Знаючи тебе, щось тут хайпом пахне", "Навіщо цей цирк робити для людей?" — обурюються користувачі в коментарях. Сам Валік Козирний закиди в обмані поки що ніяк не прокоментував.

Що відомо про Валіка Козирного

Валентин Войтун родом із Чернівецької області. Популярність наздогнала блогера після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам-студентам віком від 18 до 22 років. Валентин скористався цією можливістю, виїхав до Польщі та записав про це настільки емоційне відео, що воно миттєво стало вірусним мемом. Його ролик масово пародіювали в мережі, зокрема й українські військові.

Тіктокер Валентин Войтун розірвав мережу своєю реакцією на виїзд у Польщу. Люди неоднозначно відреагували на такі дії хлопця, однак багато з них побажали йому залишатись за кордоном назавжди.

Згодом блогер розповів, що приїхав в Україну на декілька днів, зокрема, щоб дати інтерв’ю. Проте вже знову виїхав назад у Європу.

Крім того, провідник "Укрзалізниці" висміяв блогера, який зрадів виїзду з України.