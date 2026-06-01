30-летняя певица Дуа Липа вышла замуж: первые кадры с церемонии на 40 минут

31 мая известно певица из Косово Дуа Липа официально вышла замуж за британского актера Каллума Тернера. Для церемонии, которая длилась 40 минут звезда выбрала элегантный образ в стиле старого Голливуда.

Само событие произошло в Мэрилебоне, что в Великобритании. После росписи пара готовится к своей большой итальянской свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Для официальной церемонии нежена выбрала элегантный наряд, а именно цвета слоновой кости костюме от бренда Schiaparelli, разработанном креативным директором Даниэлем Роузберри. К слову, этот бренд любят носить Деми Мур и Бейонсе. Свой образ она дополнила белыми перчатками и ожерельем от Bulgari. Вместо фаты Дуа Липы надела белую шляпу, которая была создана дизайнером Стивеном Джонсом.

Дуа Липа вышла замуж за Каллума Тернера Фото: Скриншот

Жених 36-летний Каллум для праздничного события выбрал темно-синий костюм от бренда Louis Vuitton.

Відео дня

По данным СМИ, Дуа Липа и Тернер планируют сыграть роскошную трехдневную свадьбу в Палермо. Также сообщается, что среди гостей будут Элтон Джон, Оливия Дин и Charli XCX, но пока сами молодожены не комментируют эту информацию.

Каллум Тернер и Дуа Липа Фото: Соцсети

Впервые об отношениях влюбленные сообщили летом 2024 года. А на Рождество, актер и звезда фильма "Фантастические твари" и сериала "Повелители воздуха" сделал предложение звезде, подарив кольцо с бриллиантом. Тогда Дуа Липа прекратила спекуляции относительно своих отношений с актером Каллумом Тернером и объявила о помолвке.

Напомним, Фокус ранее писал, что: