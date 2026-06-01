30-річна співачка Дуа Ліпа вийшла заміж: перші кадри з церемонії на 40 хвилин

31 травня відомо співачка з Косово Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж за британського актора Каллума Тернера. Для церемонії, що тривала 40 хвилин зірка обрала елегантний образ у стилі старого Голлівуду.

Сама подія відбулася у Мерілебоні, що у Великій Британії. Після розпису пара готується до свого великого італійського весілля. Про це пише видання Daily Mail.

Для офіційної церемонії нерачена обрала елегантне вбрання, а саме кольору слонової кістки костюмі від бренду Schiaparelli, розробленому креативним директором Даніелем Роузберрі. До слова, цей бренд полюбляють носити Демі Мур та Бейонсе. Свій образ вона доповнила білими рукавичками та намистом від Bulgari. Замість фати Дуа Ліпи одягнула білий капелюх, який був створений дизайнером Стівеном Джонсом.

Дуа Ліпа вийшла заміж за Каллума Тернера Фото: Скриншот

Наречений 36-річний Каллум для святкової події обрав темно-синій костюм від бренду Louis Vuitton.

За даними ЗМІ, Дуа Ліпа та Тернер планують зіграти розкішне тридення весілля в Палермо. Також повідомляється, що серед гостей будуть Елтон Джон, Олівія Дін та Charli XCX, але наразі самі молодята не коментують цю інформацію.

Каллум Тернер і Дуа Ліпа Фото: Соцсети

Вперше про стосунки закохані повідомили влітку 2024 року. А на Різдво, актор та зірка фільму "Фантастичні тварини" і серіалу "Володарі повітря" освідчився зірці, подарувавши каблучку з діамантом. Тоді Дуа Ліпа припинила спекуляції щодо своїх стосунків із актором Каллумом Тернером і оголосила про заручини.

