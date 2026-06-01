"Страшно, что он знает": сын Козловского увидел в детской сказке российские "Шахеды" (фото)

Известный украинский певец Виталий Козловский поделился личной щемящей историей, которая случилась, когда он читал книгу своему двухлетнему сыну Оскару.

Мальчик перепутал птичек из сказки с враждебными российскими "Шахедами". Об этом исполнитель написал в своем Instagram.

По его словам, Оскар увидел вместо следов утенка российские "Шахеды". Двухлетний малыш даже рассказал об этом своему отцу, но сам Виталий не сразу понял, что имеет в виду его сын.

Козловский о сыне Оскаре Фото: скриншот

"Читали с Оскаром книгу на ночь. Там по сюжету утенок ушел из дома по снегу. Оскар: "Шахеды". Продолжаю читать. Он снова: "Это шахматы летят". Проверяю телефон, прислушиваюсь — тревоги нет и говорю: "Здесь нет шахедов, сынок". Показывает пальчиком в книгу: "Вот следы похожи на шаххеды". Смотрю — и точно. В то же время мне и смешно, что он рассмотрел и провел такую параллель. И страшно, потому что в два года он знает то, что детям не нужно узнавать никогда", — поделился Виталий Козловский.

Виталий Козловский с семьей Фото: Instagram

Исполнитель "Пинаколады" и "Шекспира" сказал, что хотел бы, чтобы дети в Украине жили в мире и безопасности. Но, признался, что дети все понимают и чувствуют.

"Я больше всего хочу, чтобы все наши дети были в безопасности, жили в мире и чтобы война не крала их детство", — отметил Виталий.

