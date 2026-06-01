"Страшно, що він знає": син Козловського побачив у дитячій казці російські "Шахеди" (фото)

Відомий український співак Віталій Козловський поділився особистою щемливою історією, яка трапилася, коли він читав книжку своєму дворічному синові Оскару.

Хлопчик переплутав пташок з казки з ворожими російськими "Шахедами". Про це виконавець написав у своєму Instagram.

За його словами, Оскар побачив замість слідів каченя російські "Шахеди". Дворічний малюк навіть розповів про це своєму батьку, але сам Віталій не відразу зрозумів, що має на увазі його син.

"Читали з Оскаром книгу на ніч. Там по сюжету каченя пішло з дому по снігу. Оскар: "Шахеди". Продовжую читати. Він знову: "Це шахеди летять". Перевіряю телефон, прислухаюсь — тривоги нема і кажу: "Тут немає шахедів, синочку". Показує пальчиком в книгу: "Ось сліди схожі на шахеди". Дивлюсь — і точно. Водночас мені і смішно, що він роздивився і провів таку паралель. І страшно, бо в два роки він знає те, що дітям не потрібно взнавати ніколи", — поділився Віталій Козловський.

Виконавець "Пінаколади" та "Шекспіра" сказав, що хотів би, аби діти в Україні жили у мирі та безпеці. Але, зізнався, що діти все розуміють та відчувають.

"Я понад усе хочу, щоб усі наші діти були в безпеці, жили в мирі і щоб війна не крала їхнє дитинство", — зазначив Віталій.

