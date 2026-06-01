Невестка Светланы Билоножко похвасталась платьем за 25 тысяч (видео)

Народная артистка Украины Светлана Билоножко вместе со своей невесткой, певицей Мариной Билоножко, приняли участие в видео Николаса Кармы "Сколько стоит Look?". В разговоре с блогером за кулисами концерта в Киеве исполнительницы рассекретили стоимость своего патриотического наряда и пошутили о брендовых аксессуарах.

Певицы, которые давно следят за творчеством блогера, с радостью согласились продемонстрировать свои стильные луки с украинскими мотивами.

Светлана Билоножко выбрала для мероприятия роскошный сценический костюм, украшенный ручной вышивкой и кожаным корсетом. Стоимость такого эксклюзивного аутфита составляет примерно 500 долларов.

Марина Билоножко (жена старшего сына артистки, Георгия) предпочла платье от отечественного бренда за 25 000 гривен. Свой образ она дополнила босоножками за 6 000 гривен и вышитым клатчем.

Светлана и Марина Билоножко показали свои образы

Об отношении к люксовым брендам

Во время оценки гардероба не обошлось и без юмора. Марина Билоножко иронично заметила: "У нас сумок по 20 тысяч Hermès нет".

В то же время ее звездная свекровь с улыбкой продемонстрировала свой аксессуар, добавив с самоиронией: "А у меня просто Chanel сумочка. То такое".

Кто такие Билоножко

Светлана Билоножко — легендарная украинская певица, которая много лет выступала в дуэте со своим покойным мужем, народным артистом Украины Виталием Билоножко. Марина Билоножко, жена их сына Георгия, уверенно идет по стопам известной семьи и активно развивает собственную музыкальную карьеру.

