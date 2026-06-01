Невістка Світлани Білоножко похизувалась платтям за 25 тисяч (відео)

Народна артистка України Світлана Білоножко разом зі своєю невісткою, співачкою Мариною Білоножко, взяли участь у відео Ніколаса Карми "Скільки коштує Look?". У розмові з блогером за лаштунками концерту в Києві виконавиці розсекретили вартість свого патріотичного вбрання та пожартували про брендові аксесуари.

Співачки, які давно стежать за творчістю блогера, з радістю погодилися продемонструвати свої стильні луки з українськими мотивами.

Світлана Білоножко обрала для заходу розкішний сценічний костюм, прикрашений ручною вишивкою та шкіряним корсетом. Вартість такого ексклюзивного аутфіту становить приблизно 500 доларів.

Марина Білоножко (дружина старшого сина артистки, Георгія) віддала перевагу сукні від вітчизняного бренду за 25 000 гривень. Свій образ вона доповнила босоніжками за 6 000 гривень та вишитим клатчем.

Світлана і Марина Білоножко показали свої образи Фото: Instagram

Про ставлення до люксових брендів

Під час оцінки гардероба не обійшлося і без гумору. Марина Білоножко іронічно зауважила: "У нас сумок по 20 тисяч Hermès немає".

Водночас її зіркова свекруха з усмішкою продемонструвала свій аксесуар, додавши із самоіронією: "А у мене просто Chanel сумочка. То таке".

Хто такі Білоножко

Світлана Білоножко — легендарна українська співачка, яка багато років виступала в дуеті зі своїм покійним чоловіком, народним артистом України Віталієм Білоножком. Марина Білоножко, дружина їхнього сина Георгія, впевнено йде стопами відомої родини та активно розвиває власну музичну кар'єру.

