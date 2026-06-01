Очень выросли: 42-летняя Джамала показала сразу трех своих сыновей и мужа (фото)

Известная украинская певица порадовала поклонников редким и невероятно теплым семейным контентом. На своей странице в Instagram звезда опубликовала уютное семейное фото, на котором впервые за долгое время собрались все ее главные мужчины.

Артистка поделилась кадром под звуки собственной песни "Верю в тебя". На снимке Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым искренне улыбаются, держа на руках своих трех сыновей — Эмира-Рахмана, Селима-Гирая и маленького Алима, который родился в мае 2024 года. Певица с юмором подписала фотографию короткой фразой: "Если что, все мои".

Джамла показала сыновей и мужа Фото: Instagram

Поклонники артистки сразу заметили, как сильно подросли мальчики, особенно старшие сыновья, которые все больше становятся похожими на своих звездных родителей. Семья выглядит невероятно счастливой и гармоничной, несмотря на насыщенный график и публичную жизнь певицы.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ровно 10 лет назад, в мае 2016 года, в Стокгольме украинская певица Джамала одержала победу на Евровидении, которая стала символом несокрушимости и высокого искусства.

Украинская певица поразила зрителей благотворительного шоу "Нашествие" в Киеве неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри. Артистка не только воссоздала культовый сценический образ музыканта, но и повторила его фирменную пластику и манеру взаимодействия с публикой.

Кроме того, Джамала отреагировала на упреки, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали на войну.