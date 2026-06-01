Дуже виросли: 42-річна Джамала показала одразу трьох свої синів та чоловіка (фото)

Відома українська співачка потішила шанувальників рідкісним та неймовірно теплим сімейним контентом. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала затишне родинне фото, на якому вперше за довгий час зібралися всі її найголовніші чоловіки.

Артистка поділилася кадром під звуки власної пісні "Вірю в тебе". На знімку Джамала разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим щиро усміхаються, тримаючи на руках своїх трьох синів — Еміра-Рахмана, Селіма-Гірая та маленького Аліма, який народився у травні 2024 року. Співачка з гумором підписала світлину короткою фразою: "Якщо що, всі мої".

Джамла показала синів та чоловіка Фото: Instagram

Шанувальники артистки одразу помітили, як сильно підросли хлопчики, особливо старші сини, які все більше стають схожими на своїх зіркових батьків. Родина виглядає неймовірно щасливою та гармонійною, попри насичений графік та публічне життя співачки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Відео дня

Рівно 10 років тому, у травні 2016 року, у Стокгольмі українська співачка Джамала здобула перемогу на Євробаченні, яка стала символом незламності та високого мистецтва.

Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі. Артистка не лише відтворила культовий сценічний образ музиканта, а й повторила його фірмову пластику та манеру взаємодії з публікою.

Крім того, Джамала відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.