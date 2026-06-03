Жених погиб через несколько минут после свадьбы: невеста чудом выжила (фото)

В штате Джорджия произошла трагическая авиакатастрофа, которая оборвала жизнь жениха всего через несколько минут после свадебной церемонии. Его жена чудом выжила, проведя почти пять часов под обломками вертолета.

Свадьба состоялась в пятницу вечером в городе Доусонвилл. По словам семьи, празднование прошло безупречно и собрало сотни гостей. Около 21:00 молодожены — Дэйв и Джессни — должны были вылететь на вертолете в Атланту, откуда планировали начать медовый месяц, сообщает WSB-TV.

Однако из-за густого тумана вылет задержался. Как рассказал отец жениха Джордж Фиджи, Дэйв, который сам был пилотом, выражал беспокойство из-за плохой видимости и сначала отказывался лететь.

Несмотря на это, впоследствии молодожены и пилот решили осуществить вылет. По предварительному плану, вертолет должен был подняться на большую высоту, чтобы обойти туман. Однако уже через несколько минут после взлета воздушное судно упало в лесной местности неподалеку.

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В результате катастрофы Дэйв и пилот погибли на месте Фото: Facebook

В результате катастрофы Дэйв и пилот погибли на месте. Джессни выжила и пришла в себя под обломками вертолета рядом с телом мужа. По словам свекра, женщина пыталась позвать мужа, однако он уже не подавал признаков жизни.

Джессни, которая работает медсестрой, сразу поняла тяжесть ситуации. Спасатели добрались до места аварии только спустя почти пять часов. Несмотря на длительное пребывание под завалами, женщина не получила переломов — врачи зафиксировали лишь синяки и порезы. Ожидается, что в ближайшее время она будет выписана из больницы.

Родные рассказывают, что Дэйв и Джессни познакомились десять лет назад в церкви, а вера была важной частью их совместной жизни. По словам родителей жениха, во время свадебной церемонии оба чувствовали особый духовный подъем.

Сейчас причины катастрофы устанавливают специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США.

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