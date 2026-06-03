Наречений загинув за кілька хвилин після весілля: наречена дивом вижила (фото)

У штаті Джорджія сталася трагічна авіакатастрофа, яка обірвала життя нареченого лише за кілька хвилин після весільної церемонії. Його дружина дивом вижила, провівши майже п’ять годин під уламками гелікоптера.

Весілля відбулося у п’ятницю ввечері в місті Доусонвілл. За словами родини, святкування пройшло бездоганно і зібрало сотні гостей. Близько 21:00 молодята — Дейв і Джессні — мали вилетіти гелікоптером до Атланти, звідки планували розпочати медовий місяць, повідомляє WSB-TV.

Однак через густий туман виліт затримався. Як розповів батько нареченого Джордж Фіджі, Дейв, який сам був пілотом, висловлював занепокоєння через погану видимість і спочатку відмовлявся летіти.

Попри це, згодом молодята та пілот вирішили здійснити виліт. За попереднім планом, гелікоптер мав піднятися на більшу висоту, щоб оминути туман. Проте вже через кілька хвилин після зльоту повітряне судно впало в лісовій місцевості неподалік.

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Унаслідок катастрофи Дейв і пілот загинули на місці Фото: Facebook

Унаслідок катастрофи Дейв і пілот загинули на місці. Джессні вижила та прийшла до тями під уламками гелікоптера поруч із тілом чоловіка. За словами свекра, жінка намагалася покликати чоловіка, однак він уже не подавав ознак життя.

Джессні, яка працює медсестрою, одразу зрозуміла тяжкість ситуації. Рятувальники дісталися до місця аварії лише через майже п’ять годин. Незважаючи на тривале перебування під завалами, жінка не отримала переломів — лікарі зафіксували лише синці та порізи. Очікується, що найближчим часом вона буде виписана з лікарні.

Рідні розповідають, що Дейв і Джессні познайомилися десять років тому в церкві, а віра була важливою частиною їхнього спільного життя. За словами батьків нареченого, під час весільної церемонії обоє відчували особливе духовне піднесення.

Наразі причини катастрофи встановлюють фахівці Національної ради з безпеки на транспорті США.

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