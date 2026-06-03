Женщина в мини-платье устроила шоу на вокзале, когда ее проверяла полиция (фото)

Женщина устроила шоу на вокзале в город Дубно Ровенской области, когда ее проверяла полиция. И после этого стала звездой сети.

Героиня видео в смелом платье и с бутылкой в руках танцевала возле дорожного знака. Ролик распространили в TikTok на странице eduardhavrylenko.

Женщина станцевала перед полицейскими

После танца женщина начала собирать свои туфли и другие личные вещи, разбросанные на месте происшествия. Тем временем подруга главной героини пыталась все объяснить полицейским.

"На железнодорожном вокзале как всегда весело", — говорится в описании видео.

Ролик набрал уже более 150 тысяч просмотров.

Реакция сети

В комментариях люди выражают свой восторг от энергетики женщины, кто-то завидует, а кто-то радуется, что их молодость прошла без камер:

"Я сейчас сижу дома, зачуханная, по мне лазит ребенок! Смотрю на эту Багиню и думаю: ну чего не я?"

"Хорошо, что в наши времена не было камер".

"Это после последнего звонка?"

"Круто. Хорошо, что у кого-то есть хорошее настроение на сегодня и еще и другим дарят".

"Она живет лучше своей жизни".

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