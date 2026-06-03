Жінка в мінісукні влаштувала шоу на вокзалі, коли її перевіряла поліція (фото)

Жінка влаштувала шоу на вокзалі в місто Дубно Рівненської області, коли її перевіряла поліція. І після цього стала зіркою мережі.

Героїня відео у сміливій сукні та з пляшкою в руках танцювала біля дорожнього знака. Ролик поширили в TikTok на сторінці eduardhavrylenko.

Жінка станцювала перед поліцейськими

Після танцю жінка почала збирати свої туфлі та інші особисті речі, розкидані на місці події. Тим часом подруга головної героїні намагалась все пояснити поліцейським.

"На залізничному вокзалі як завжди весело", — йдеться в описі відео.

Ролик набрав уже понад 150 тисяч переглядів.

Реакція мережі

У коментарях люди висловлюють свій захват від енергетики жінки, хтось заздрить, а хтось радіє, що їхня молодість пройшла без камер:

"Я зараз сиджу вдома, зачухана, по мені лазить дитя! Дивлюсь на цю Багіню і думаю: ну чого не я?"

"Добре, що в наші часи не було камер".

"Це після останнього дзвоника?"

"Круто. Добре, що в когось є добрий настрій на сьогодні і щей іншим дарять".

"Вона живе краще своє життя".

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