Счастливые и влюбленные: Павелецкая рассказала подробности свадьбы и показала новые фото

Бизнесвумен Светлана Павелецкая, а теперь уже жена бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поделилась новыми подробностями с их свадьбы, а также рассказала, как прошло знакомство двух семей.

Светлана призналась, что подготовка к свадьбе прошла быстрой и заняла всего полдня, пишет издание JetSetter.

Пара не хотела громкой церемонии с большим количеством гостей и традиционным посещением ЗАГСа. Вместо этого они решили официально зарегистрировать брак онлайн через приложение "Дія".

"Идея одновременно пришла нам обоим в голову. Никто из нас не хотел большой церемонии в ЗАГСе. Мы сразу знали, что распишемся в "Дії", — рассказала бизнесвумен.

Там будущие супруги подписали необходимые документы, а регистратор во время видеосвязи тогда объявила их мужем и женой. В это время рядом с ними были только их дети и домашние любимцы. Также в тот день прямо на свадьбе их родители впервые познакомились между собой.

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Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая с детьми Фото: Скриншот

По ее словам, они праздновали дома. На празднике также присутствовали их дети Саша и Люба. На столе стояли бокалы с шампанским для взрослых и клубника со сливками для детей.

"Вечером встретились с нашими родителями, ведь это была возможность для них познакомиться между собой. Мои родители живут в Одессе — и вот произошло это знакомство. Сделали камерный ужин на 10 человек: родители и дети, и никого больше. Не придерживались ни одной свадебной традиции, потому что нам кажется, что в любви главный момент, а не традиции На самом деле для нас это был праздник на двоих. Довольны таким выбором", — призналась Светлана.

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая со своей собакой Фото: Скриншот

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая: знакомство и история любви

Известно, что пара уже знакома более 20 лет. Они познакомились еще в начале 2000-х во время учебы в университете, где тренировались в командах студентов-международников.

По словам влюбленных, во время первой встречи "что-то вспыхнуло", но их дороги надолго разошлись. Затем они встретились аж в 2014 году.

Также известно, что Дмитрий и Светлана ранее уже были женаты. У них есть дети от предыдущих отношений. У экс-министра есть дочь Люба и сын Егор, а издательница воспитывает сына Александра.

В 2021 году пара начала жить вместе. А в 2022 бывший министр иностранных дел официально развелся с Евгенией Кулебой. В 2025 году Дмитрий Кулеба сделал официальное предложение Павелецкой.

26 мая бизнес-леди Светлана Павелецкая и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально поженились. Церемония росписи прошла в "Дії".

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