Щасливі та закохані: Павелецька розповіла подробиці весілля та показала нові фото

Бізнесвумен Світлана Павелецька, а тепер вже дружина колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби поділилася новими подробицями з їх весілля, а також розповіла, як пройшло знайомство двох родин.

Світлана зізналася, що підготовка до весілля пройшла швидкою і зайняла загалом лише пів дня, пише видання JetSetter.

Пара не хотіла гучної церемонії з великою кількостю гостей та традиційним відвідуванням РАЦСу. Натомість вони вирішили офіційно зареєструвати шлюб онлайн через застосунок "Дія".

"Ідея одночасно спала нам обом на думку. Ніхто з нас не хотів великої церемонії в РАЦСі. Ми відразу знали, що розпишемося в "Дії", — розповіла бізнесвумен.

Там майбутнє подружжя підписало необхідні документи, а реєстраторка під час відеозв’язку тоді оголосила їх чоловіком і дружиною. У цей час поруч із ними були лише їх діти та домашні улюбленці. Також того дня прямо на весіллі їх батьки вперше познайомилися між собою.

Відео дня

Дмитро Кулеба та Світла Павелецька з дітьми Фото: Скріншот

За її словами, вони святкували вдома. Також на святі були їх діти Саша та Люба. На столі були келихи шампанського для дорослих, полуниця з вершками для дітей.

"Увечері зустрілися з нашими батьками, адже це була можливість для них познайомитися між собою. Мої батьки живуть в Одесі — і ось сталося це знайомство. Зробили камерну вечерю на 10 людей: батьки та діти, і нікого більше. Не дотрималися жодної весільної традиції, бо нам здається, що в коханні головний момент, а не традиції Насправді для нас це було свято на двох. Задоволені таким вибором", — зізналася Світлана.

Дмитро Кулеба та Світла Павелецька з своїм собакою Фото: Скріншот

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька: зйомство та історія кохання

Відомо, що пара вже знайома понад 20 років. Вона познайомилися ще на початку 2000-х під час навчання в університеті, де тренувалися в командах студентів-міжнародників.

За словами закоханих, під час першої зустрічі "щось спалахнуло", але їхні дороги надовго розійшлися. Потім вони зустрілися аж у 2014 році.

Також відомо, що Дмитро і Світлана раніше вже були одружені. У них є діти від попередніх стосунків. В ексміністра є донька Люба і син Єгор, а видавчиня виховує сина Олександра.

У 2021 році пара почала жити разом. А у 2022 колишній міністр закордонних справ офіційно розлучився з Євгенією Кулебою. У 2025 році Дмитро Кулеба зробив офіційну пропозицію Павелецькій.

26 травня бізнеследі Світлана Павелецька та колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба офіційно одружилися. Церемонія розпису пройшла в "Дії".

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