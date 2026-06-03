Джилл Байден рассказала о вражде с Меланией Трамп: "Ужасные манеры"

Бывшая первая леди США Джилл Байден в своих новых мемуарах "Взгляд из Восточного крыла" (A View from the East Wing) откровенно рассказала о напряженных отношениях с Меланией Трамп. Несмотря на традиционные улыбки на камеры во время официальных мероприятий, за кулисами между первыми леди царила настоящая стужа из-за давних политических и личных обид.

В своей книге Джилл Байден вспоминает утро 20 января 2025 года — день второй инаугурации Дональда Трампа. После обязательной совместной фотосессии на крыльце Белого дома и короткого чаепития, по протоколу первые леди сели в отдельный лимузин, чтобы отправиться в Капитолий. Эту поездку Джилл описывает как "ледяную", пишет Radar Online.

По словам автора, она пыталась растопить лед светской беседой. Когда один из пассажиров в авто спросил Меланию, где будет учиться ее сын Бэррон, та ограничилась сухим ответом: "Нью-Йоркский университет (NYU)", после чего демонстративно отвернулась к окну. Далее Мелания настойчиво переводила любой разговор исключительно на тему погоды.

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Месть за обыски ФБР

Джилл Байден предполагает, что такая враждебность со стороны Мелании является следствием обысков, которые ФБР провело в имении Мар-а-Лаго в августе 2022 года в рамках дела о тайных документах.

"Я по-человечески сочувствую ей, ведь сама пережила подобный обыск. Я знаю, как это неприятно, когда агенты роются в твоем ящике с нижним бельем", — отмечает Джилл в мемуарах.

Однако Мелания Трамп, которая ранее публично называла этот рейд "вторжением в частную жизнь", похоже, возложила вину за инцидент лично на супругов Байденов.

Нарушены столетние традиции

В то же время Джилл Байден имеет собственный список претензий к своей преемнице, который берет начало еще с 2021 года. Тогда Мелания Трамп грубо нарушила протокол и продемонстрировала "ужасные манеры":

Она не пригласила Джилл на традиционное ознакомительное чаепитие и экскурсию по Белому дому, разорвав 100-летнюю традицию.

Супруги Трампы отказались присутствовать на принятии присяги Джо Байдена. Дональд Трамп стал первым за 150 лет выходным президентом, который проигнорировал инаугурацию своего преемника.

Инсайдеры из окружения Байденов подтверждают, что Джилл была разъярена таким поведением и восприняла этот демонстративный бойкот как глубокую личную обиду, которую не забыла до сих пор.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жена Байдена впервые рассказала, что произошло во время дебатов с Трампом.

Камилла и Мелания поразили публику во время официального приема 27 апреля.

Кроме того, Фокус писал, что известно о загадочной первой леди Мелании Трамп с неоднозначной репутацией.