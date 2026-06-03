Джилл Байден розповіла про ворожнечу з Меланією Трамп: "Жахливі манери"

Колишня перша леді США Джилл Байден у своїх нових мемуарах "Погляд зі Східного крила" (A View from the East Wing) відверто розповіла про напружені стосунки з Меланією Трамп. Попри традиційні посмішки на камери під час офіційних заходів, за лаштунками між першими леді панувала справжня холоднеча через давні політичні та особисті образи.

У своїй книзі Джилл Байден згадує ранок 20 січня 2025 року — день другої інавгурації Дональда Трампа. Після обов'язкової спільної фотосесії на ґанку Білого дому та короткого чаювання, за протоколом перші леді сіли в окремий лімузин, щоб вирушити до Капітолія. Цю поїздку Джилл описує як "крижану", пише Radar Online.

За словами авторки, вона намагалася розтопити кригу світською бесідою. Коли один із пасажирів у авто запитав Меланію, де навчатиметься її син Беррон, та обмежилася сухою відповіддю: "Нью-Йоркський університет (NYU)", після чого демонстративно відвернулася до вікна. Далі Меланія наполегливо переводила будь-яку розмову виключно на тему погоди.

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Помста за обшуки ФБР

Джилл Байден припускає, що така ворожість з боку Меланії є наслідком обшуків, які ФБР провело у маєтку Мар-а-Лаго у серпні 2022 року в межах справи про таємні документи.

"Я по-людськи співчуваю їй, адже сама пережила подібний обшук. Я знаю, як це неприємно, коли агенти порпаються у твоїй шухляді зі спідньою білизною", — зазначає Джилл у мемуарах.

Проте Меланія Трамп, яка раніше публічно називала цей рейд "вторгненням у приватне життя", схоже, поклала провину за інцидент особисто на подружжя Байденів.

Порушені столітні традиції

Водночас Джилл Байден має власний список претензій до своєї наступниці, який бере початок ще з 2021 року. Тоді Меланія Трамп грубо порушила протокол та продемонструвала "жахливі манери":

Вона не запросила Джилл на традиційне ознайомче чаювання та екскурсію Білим домом, розірвавши 100-річну традицію.

Подружжя Трампів відмовилося бути присутніми на складанні присяги Джо Байдена. Дональд Трамп став першим за 150 років вихідним президентом, який проігнорував інавгурацію свого наступника.

Інсайдери з оточення Байденів підтверджують, що Джилл була розлючена такою поведінкою і сприйняла цей демонстративний бойкот як глибоку особисту образу, яку не забула й досі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дружина Байдена вперше розповіла, що сталося під час дебатів з Трампом.

Камілла і Меланія вразили публіку під час офіційного прийому 27 квітня.

Крім того, Фокус писав, що відомо про загадкову першу леді Меланію Трамп з неоднозначною репутацією.