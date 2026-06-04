Собственное жилье в Трамп-Тауэр и мало друзей: Джилл Байден рассекретила разговор с Меланией о младшем сыне Трампа

Бывшая первая леди США Джилл Байден в своих новых мемуарах "Взгляд с Восточного крыла" раскрыла подробности о жизни Бэррона Трампа, которые узнала случайно.

Байден рассказала о совместной поездке двух женщин на инаугурацию Дональда Трампа на второй президентский срок в январе 2025 года, во время которой ей удалось узнать о том, как живет младший сын действующего лидера США. Об этом пишет таблоид Radar Online.

Она вспомнила, что тогда их сопровождал муж сенатора-демократа от Миннесоты Эми Клобучар, Джон Бесслер. Миссия у него была нелегкая, поскольку между семьями Джилл и Мелании царила многолетняя напряженность.

Бесслер пытался "разрядить обстановку" между женщинами, и начал засыпать Меланию вопросами о младшем сыне. В ответ жена Дональда Трампа сказала, что Бэррон учится в Нью-Йоркском университете. Однако во время этих вопросов Мелания, как утверждает Джилл, "смотрела в окно, явно собираясь указать на облака". Байден предполагает, что она таким образом хотела перевести разговор в другое русло и избежать неудобных ответов.

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Бэррон Трамп на публике вместе с отцом Фото: Скриншот

Однако Бесслер не сдавался и поинтересовался, где живет их младший сын.

"У него есть квартира в Трамп-Тауэр", — ответила Мелания, имея в виду спроектированный Дональдом Трампом 58-этажный небоскреб в Нью-Йорке.

Когда он спросил, "весело" ли Беррон проводит свое время, действующая первая леди покачала головой: мол, их сын полностью сосредотачивается на учебе.

"Он едет в школу, посещает занятия, и его привозят обратно. Он не видит много друзей в школе", — пояснила Мелания.

На вопрос, есть ли у Беррона много друзей, Мелания пыталась перевести тему, утверждает Джилл. Женщина сразу сказала, что друзья у ее сына есть, однако после этого заговорила резко о погоде.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также в апреле Фокус рассказывал, как Меланию Трамп раскритиковали из-за нарушения протокола во время ужина в Белом доме.